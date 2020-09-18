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85歲翁從嘉義騎單車到新營 員警凌晨發現已迷途14小時

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
員警協助把腳踏車騎回派出所。記者吳淑玲／翻攝
員警協助把腳踏車騎回派出所。記者吳淑玲／翻攝

台南市新營警分局中山路派出所警員郭子豪及陳煥升17日凌晨1點鐘執行巡邏勤務，在新營區開元陸橋上驚見一名老人家騎著腳踏車上陸橋，身影搖晃，險象環生，主動協助，才知道翁姓老翁住在嘉義市，從前一天中午11點多離家，一路騎離家40公里外，14小時沒吃沒喝還摔倒受傷，幸員警發現幫他聯絡到家人，阿伯才找到回家的路，分局今表揚兩位員警主動協助民眾。

2名員警說，在橋上看到老翁時，原本想駕車在後緩緩跟隨守護，後來發現阿伯騎車身影搖晃，又遇到下坡怕老翁危險，即下車說服阿伯上車，員警郭子豪替阿伯騎車下橋。下橋後發現阿伯雙手擦傷，立即替阿伯叫救護車包紮外，也透過人臉辨識系統查到阿伯資料，找到他的家人。

兩人驚訝發現，阿伯提到「早上出門繞繞，繞阿繞就是繞不回去」，其實是中午就從嘉義市家中出發，騎了40多公里的路來到新營，被發現時是騎往新營的方向，一開始阿伯堅稱「沒做什麼事，不要去派出所啦」，還說「我自己慢慢騎回家啦」，只好表示要請阿伯喝茶，又表示要替他修腳踏車，才連哄帶騙將阿伯帶回派出所。

翁姓阿伯一整天未吃未喝，身體有點虛弱，員警拿麵包給他也拒絕，靜坐在派出所等家人來接他，老翁兒子很快趕到，看到父親萬分感謝說，沒想到全家人找了一整天的老父親，竟跑來台南了，幸好有警方主動積極對老父伸出援手，才能夠平安找到人。

台南市新營警分局中山路派出所員警連哄帶騙，才將翁姓老翁帶回派出所，通知家人帶回。記者吳淑玲／翻攝
台南市新營警分局中山路派出所員警連哄帶騙，才將翁姓老翁帶回派出所，通知家人帶回。記者吳淑玲／翻攝
嘉義市85歲翁姓老翁中午從住家騎腳踏外出，深夜11點多在距離40公里外台南市新營區開元陸橋被員警發現。記者吳淑玲／攝影
嘉義市85歲翁姓老翁中午從住家騎腳踏外出，深夜11點多在距離40公里外台南市新營區開元陸橋被員警發現。記者吳淑玲／攝影

老翁 腳踏車 嘉義

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