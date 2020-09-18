黃偉哲和日本金澤市長視訊 相約疫情趨緩後一敘

南六企業8月捐贈一批口罩給日本政府，其中6萬片指定要給金澤市。台南市長黃偉哲今天和金澤市長山野之義視訊會談，邀請南六企業董事黃俊評出席，相約疫情趨緩後見面。

南六企業是台灣主要口罩生產商之一，董事長黃清山8月捐贈一批口罩給日本政府，更感念八田與一興建烏山頭水庫，特別指定其中6萬片要給八田與一的故鄉金澤市。

黃偉哲今天和山野之義視訊會談，肯定台日這種互助精神；黃偉哲表示，2020年是烏山頭水庫開工100周年、竣工90周年；受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，紀念活動大多取消或延期，但烏山頭水庫新引水隧道已完工，明天將辦理竣工儀式。

黃偉哲期待在疫情穩定後，邀請山野之義到台南烏山頭水庫敘舊。尤其是在明年5月8日八田與一祭典時齊聚一堂。

出席今天視訊會談的黃俊評說，黃清山出身台南六甲，六甲就在烏山頭水庫旁邊，當台南市或金澤市有需要任何協助，理當義不容辭，也歡迎山野之義有機會到南六企業工廠參觀。

山野之義則感謝黃偉哲及南六企業的協助，他表示在這波疫情下，更深刻感受到彼此深厚的友誼。山野之義原訂9月率領金澤市議會到台南參加嘉南大圳開工100週年紀念活動，但因疫情影響而取消。