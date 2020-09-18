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派出所長拋磚引玉做公益 自掏腰包購弱勢中秋禮盒

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
派出所長拋磚引玉做公益，自掏腰包購弱勢中秋禮盒。圖／警方提供
派出所長拋磚引玉做公益，自掏腰包購弱勢中秋禮盒。圖／警方提供

中秋將至，台南善化警分局安定分駐所所長謝承佑，自掏腰包向「台南市腦性麻痺之友協會」訂購中秋禮盒20盒，慰勞員警辛勞付出，並推廣弱勢者生產秋節禮盒，員警收到所長的禮盒備感窩心。

謝承佑表示，偶然在公務信箱中閱覽到市府在大力推廣向身心障礙弱勢團體購買禮盒，當下起了購買念頭，心想一舉數得，聯繫地方仕紳古寶無患子生技老董王高榮，詢問是否響應公益，王董事長一口答應，主動贊助古寶乾洗手凝露100瓶給「台南市腦性麻痺之友協會」來做平日防疫清潔用。

協會理事長林玉琴今將月餅禮盒送至分駐所，萬分感謝謝承佑拋磚引玉響應公益，她表示，身障弱勢團體營運本來就很辛苦，相信社會有愛，邀請大家提供弱勢團體展現自立謀生、自我證明的機會。

謝承佑表示，警察工作除了維護治安及交通，為民服務亦為核心重點工作，藉此拋磚引玉，鼓勵同仁與民眾多給予弱勢族群實質的幫助，共同營造社會善良文化。

派出所長拋磚引玉做公益，自掏腰包購弱勢中秋禮盒。圖／警方提供
派出所長拋磚引玉做公益，自掏腰包購弱勢中秋禮盒。圖／警方提供

中秋 腦性麻痺

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