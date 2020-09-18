玩偶戲喚記憶 柳營奇美醫與失智長輩的「奇憶偶戲團」

柳營奇美醫院失智社區服務據點「奇憶學堂-柳營班」，今天在一樓大廳舉辦「奇美奇憶偶戲團」成果表演，在教學副院長黃文聰率先操作戲偶黑白郎君與藏鏡人開場後，再由偶戲醫師之稱的蔡瑞頒醫師領軍，與學堂內13位失智長輩組成「奇美奇憶偶戲團」共同演出，長輩們透過自己手製偶戲表演，傳遞新冠肺炎預防概念，並結合專業藥師進行用藥安全宣導，是難得的經驗。

黃文聰副院長表示，「奇憶學堂-柳營班」自今年8月起，邀請專精偶戲的蔡瑞頒醫師至學堂帶領以偶戲為主題之懷舊課程。失智長輩從認識偶戲、說偶戲，到每個人完成DIY戲偶，同時還自組現場配樂團，跟著防疫概念及用藥安全的劇情，製造出高潮迭起的氣氛，長輩們個個神采奕奕，從演出中獲得很大成就感。

蔡瑞頒醫師說，布袋戲是台灣傳統文化，承載著許多長輩共同的童年回憶，特別是居住鄉下的長輩，成長記憶中幾乎都有廟口看布袋戲的經驗，布袋戲連結著長輩過往歡樂的經驗，參與課程的長輩很開心，活動帶起回憶起從前晚餐後到廟口追布袋戲的時代，有些長輩也分享以前搶電視看史艷文的樂趣。

柳營奇美醫院設有失智共同照護中心及「奇憶學堂-柳營班」、「奇憶學堂-鹽水班」、「奇憶學堂-新營班」三處失智服務據點，提供多元化的認知促進活動、懷舊團體、音樂律動、園藝輔療、安全看視，並提供家屬照顧課程與支持團體諮詢等服務。據點服務時間為每周一至周五早上，相關活動均免費。民眾若有失智相關問題或欲報名「奇憶學堂」，可洽詢失智個案管理師，諮詢專線（06）6226999轉77146。