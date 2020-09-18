好美！嘉義市立美術館開箱 新建築與古蹟融合新生

嘉義市立美術館下月6日開館，今天舉行開館記者會，建築師黃明威向市長黃敏惠等人說明，美術館如何透過建築工法，讓新建築與古蹟結合新生及建築設計理念。首任館長賴依欣，也介紹開幕展「辶反風景」，展出包括陳澄波、林玉山等鎮館之寶作品。

嘉義市立美術館原址建物為市定古蹟「菸酒公賣局嘉義分局」，經歷6年規畫、設計、整建完工，預計下月6日開館、本月25起試營運3日，今天舉辦開館記者會，嘉義市長黃敏惠、文化部長次長蕭宗煌、增改建工程建築師黃明威及籌備委員陳哲、謝佩霓、蒲浩明、黃明川、黃照芳、簡麗環、蔡榮順等人都到場參觀。

黃敏惠致詞表示，8年前這裡就是美術館預定地，透過中央和議會支持，建設過程不斷修正，成就了美學力量，嘉美館帶給人心靈的悸動，將嘉義人凝聚起來，新舊館的結合，也要感謝前人的努力、成就今天的嘉義美術館，歡迎大家走進美術館，找到屬自己的風景畫 。

「美術館設計從古蹟延伸！」黃明威說明，嘉義被譽為「畫都」以及「木都」，這次嘉美館建築，連結3棟年代各異、風格迥異的建物，透過建築工法讓新舊建築融合新生，也將文化與產業結合，從新建築2樓還可看到挑高的木構建築設計，以及大廳外開放空間的綠色風景、休憩空間。