台南環保局辦以禮相袋抽獎 好康別錯過

台南市政府環保局辦理「以禮相袋：你捐袋，我送禮」抽獎活動，10月1日開跑，民眾只要到袋袋相傳櫃體取用環保袋並回捐，掃描環保袋履歷標籤QR-Code，或輸入環保局袋袋相傳網址進入網站，完成登錄環保袋履歷編號及基本資料，就具備1次抽獎資格。有好禮相送，別錯過。

台南市長黃偉哲表示，店家提供友善設置的場所配合環保局袋袋相傳政策，讓民眾在需要時可以取用重複使用的環保購物袋。使用完畢也可以回捐再供他人使用，藉由設櫃、取用、回捐的循環過程，讓購物袋被重複再利用；藉此降低一次用購物袋的使用量，避免資源的浪費，也可達到垃圾減量效果，既省錢又環保，雙效合一。

環保局長謝世傑說，「以禮相袋：你捐袋，我送禮」抽獎活動預計在12月16日抽獎，獎項除了有最實用的超商百元禮物卡外，還特別推出由環保局藏金閣專業木工師傅運用廢棄課桌椅木料再製的實用健康拉筋板、餐桌用具。抽獎活動相關訊息及袋袋相傳櫃體設置點均可至環保局袋袋相傳網站 https://epb2.tnepb.gov.tw/bagbag/index.asp 查詢。資料登錄開放至12月15日下午23時59分止，每人不限登錄次數，但僅限1次中獎機會。

另外，每月第二、四個周六的藏金閣回收物集點兌換活動，民眾也可以1公斤的廢紙袋 (完整且無沾濕破損)換取1點，累積點數換取實用宣導品，兌換詳情可至資源回收全民動起來網站 https://epb2.tnepb.gov.tw/recycle/01_news_page.asp?num=20200115143837 查詢。