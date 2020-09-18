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玖壹壹明天來！針感紋身嘉義展開幕 近距離賞刺青美學
「針感紋身嘉義展2020」今日在嘉義文化創意產業園區開幕，市長黃敏惠參加完嘉義市立美術館開幕記者會後，立即到對面嘉創為刺青好手加油，歡迎市民朋友一起來欣賞刺青紋身之美。饒舌嘻哈團體玖壹壹9月19日，DJ昆娜於18、20日都將登台演出。
嘉義市政府表示，為期三天的刺青展，主辦單位神韻刺青，邀請來自全台各地100多名刺青好手與模特兒共襄盛舉，讓嘉義市民能夠近距離認識刺青藝術，欣賞刺青多種樣貌與獨特的美學，同時也可欣賞高手群聚的紋身競賽，頂尖刺青師的作品在舞台上展示。
本次活動，台灣饒舌嘻哈團體玖壹壹與DJ昆娜，分別在9月19日，及18、20日登台演出，喜歡的歌迷勿錯過。展會會場內也設置靜態畫作展區，讓觀眾欣賞台灣知名影像詩人藝術家陳志駒，以及神韻刺青主辦人曾昱傑作品。
熱愛刺青紋身藝術的民眾，除可以在展覽中觀賞各式各樣刺青作品，也可與現場刺青師預約刺青，9月18日至20日，歡迎到嘉義文創園區感受嘉義市的魅力及刺青文化的藝術之美。
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