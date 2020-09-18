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黃偉哲表揚94歲鄰長 服務市民已逾一甲子還不想退休

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
陳忠義鄰長奉獻鄰里服務超過66年，今年94歲還不想退休，至今仍騎著電動四輪車簽送政府文宣。圖／區公所提供
陳忠義鄰長奉獻鄰里服務超過66年，今年94歲還不想退休，至今仍騎著電動四輪車簽送政府文宣。圖／區公所提供

台南市政府今天舉行「台南市109年度特優里長、績優民政人員暨資深里鄰長表揚大會」，市長黃偉哲頒發159位受獎人為民服務的辛勞與努力。

今年表揚里長中，獲頒特優里長的七股區後港里蘇龍標、資深里長的柳營區中埕里王天河都服務里民超過30年；而七股區玉成里長陳國慶則同獲特優里長及20年資深里長。

這次表揚最資深、年長的鄰長是西港區金砂里第4鄰的蔡金守鄰長，服務里民已逾70年；另有六甲區王爺里第4鄰的蔡玉龍、學甲區秀昌里第6鄰的劉美倫及安定區港尾里第3鄰的陳忠義，服務超過一甲子。

到場最年長的是陳忠義鄰長，他奉獻鄰里服務超過一甲子，今年94歲還不想退休，26歲時從當時同為鄰長的爸爸手中接棒，世代交替至今67個年頭，早期騎腳踏車分送文宣資料，至今仍堅持親力親為，發送公所各項政令宣導傳單、不假他人之手，唯一的改變，就是由腳踏車變成四輪電動車分送了。而107年里鄰合併後轄區範圍變大，對陳鄰長而言是一項挑戰，但他不畏挑戰，慢慢走完鄰內新範圍，熟記新轄區，長期在基層默默付出，熱忱精神令人敬佩。

黃偉哲讚揚里長、鄰長及民政人員是民政體系戮力為民的楷模，尤其感謝在防疫期間對居家檢疫民眾的關懷，協助市府守護市民的健康。

民政局長顏振標表示，里長、鄰長長期在第一線為民服務、耕耘付出，是促進地方發展的重要推手，更是守護社會基層安定的力量。期盼所有夥伴持續協助市府推動政策，扮演與民眾溝通的橋梁。

陳忠義鄰長奉獻鄰里服務超過66年，今年94歲還不想退休，圖為多年前開耕耘機時與孫子合影。圖／區公所提供
陳忠義鄰長奉獻鄰里服務超過66年，今年94歲還不想退休，圖為多年前開耕耘機時與孫子合影。圖／區公所提供

腳踏車 黃偉哲 居家檢疫

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