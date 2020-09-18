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政府補助訓練最高可領19.6萬元 「產業新尖兵」快報名

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
產業新尖兵學員林姵如參加電力電子課程，幫助她找到就業方向。圖／雲嘉南分署提供
產業新尖兵學員林姵如參加電力電子課程，幫助她找到就業方向。圖／雲嘉南分署提供

訓練專長還可領補助！勞動部今年度新推出「產業新尖兵試辦計畫」，開辦重點產業課程，鼓勵青年學習一技之長，最高將補助19.6萬元，雲嘉南地區下半年陸續開辦逾50班各類課程，歡迎青年報名。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，該計畫對象為15至29歲待業青年（含應屆畢業生），只要參加指定訓練課程，包括數位資訊、電子電機、工業機械、綠能科技及國際行銷企劃五大領域，將全額補助訓練費用，上限為10萬元，此外，參訓期間還可每月領8千元學習獎勵金，最高12個月、共9.6萬元獎勵金。

劉邦棟說，目前雲嘉南轄內可報名的課程，包括台南市全方位數位行銷實戰人才第二專長班、嘉義市國際行銷企劃培訓班、嘉義縣5G,AI及機器人技術與產業應用班、雲林縣物聯網(AIoT)系統開發實務訓練班等。

今年7月參加產業新尖兵「電力電子與機電自動化工程師職能訓練班」課程的學員林佩如，是今年南台科技大學電機系應屆畢業生，畢業後她選擇先投入訓練課程，希望藉此來確定自己未來的就業方向，她笑說，自己從小就很喜歡拆解動力玩具車及遊戲機，研究裡面的構造，這次參訓後發現自己對電力電子很有興趣，已找到志向。

林佩如說，產業新尖兵課程，對尚未就業的青年來說，可以大幅減輕學習經濟上的負擔與壓力，且上課器材是很新的單晶片，學成後可與業界快速接軌。

雲嘉南分署提醒，青年欲報名本計畫課程，可上台灣就業通產業新尖兵計畫網查詢報名 ，另辦訓單位如要申請開辦本計畫課程，可洽雲嘉南分署訓練推廣科（06）6985945分機1421。

雲嘉南分署長劉邦棟（前右）邀青年參加產業新尖兵課程。圖／雲嘉南分署提供
雲嘉南分署長劉邦棟（前右）邀青年參加產業新尖兵課程。圖／雲嘉南分署提供

青年 勞動部 嘉義

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