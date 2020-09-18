快訊

美禁售芯片…比爾蓋茲：逼中國自給自足 真有好處嗎？

懷孕房仲帶人看房 竟遭房客男友持利剪猛刺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南鐵工程拆遷戶緩衝期將至 剩2戶抗拆

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
鐵道局中部工程處7月23日原訂強拆陳致曉家，上百民眾集結陳宅力抗拆遷。圖／本報資料照片
鐵道局中部工程處7月23日原訂強拆陳致曉家，上百民眾集結陳宅力抗拆遷。圖／本報資料照片

交通部鐵道局中部工程處原訂7月21、23日強制拆除台南鐵路地下化工程拆遷戶黃春香、陳致曉家，當時黃春香簽署點交同意書，鐵道局決定緩拆2個月，陳致曉則是堅決不簽，並提出「原屋保留」訴求，鐵道局同樣也給予2個月緩衝期並將提議帶回討論。鐵道局今受訪時表示，緩衝期將至，因黃、陳所提訴求困難度高，已發文請他們分別在9月20日、9月23日自行拆除，否則將進入強拆程序。

「拒絕迫遷！」陳致曉說，之後他仍會動員，堅持擋拆到底。黃春香說，她在北區開元路的家長期將3、4樓出租給弱勢族群與年輕沒有財力的學生，1、2樓則是她與母親的房間，若拆除範圍包含樓梯，就會破壞原本的房屋結構，導致2樓以上無法使用，租戶會面臨流落街頭的局面，要求「保留樓梯」，將在20日晚間7時舉辦「不中斷的居所—黃春香家團結抗爭晚會」。

鐵道局指出，黃宅訴求不要拆樓梯，但法定路權權限已完成法定程序，要變更困難度高，且對已經拆除的半拆戶也無法交代，這兩個月來有向黃說明兩三次，前天已發文告知黃緩衝期限將至，限期本月20日自行拆除，否則會喪失自拆獎勵金等權益。

至於陳宅，鐵道局表示，陳日前提出的「原地保留」困難度也很高，前天已發文告知陳自行拆除的最後期限為本月23日。

鐵道局呼籲，目前全線僅剩黃、陳未遷移，希望能在期限內配合拆遷，讓台南市區鐵路地下化工程如期進行；若未在期限內自行拆除，鐵道局近期即會進行強拆準備作業，時間尚未確定。

鐵道 陳致曉 鐵路地下化

延伸閱讀

鐵道局段長搭自強號被抓逃票 他喊冤：要求補票被拒絕

南鐵工程剩1戶拒遷 中工處：若溝通不成強制拆除

南鐵工程剩1戶拒遷 中工處：仍訂9月底取得用地

陳菊用5位機要…監院：禁得起檢驗

相關新聞

逾3百名國標舞選手嘉義縣競賽 熱情奔放驚動舞林！

2020台灣樸城盃舞蹈運動公開賽暨NAS國家業餘聯賽嘉義站，上午9點起在嘉義縣立永慶高中盛大登場，有國內外國標舞選手30...

台南市永康區失智友善館揭牌 結合在地各界友善失智者

台南市第二家失智友善館今天成立。市長黃偉哲剪綵前表示，失智已是國性議題，有人說少子化是國安問題，「其實是失智症對全民健康...

天主教大林鎮雅敬社區長照機構揭牌 翁章梁與長輩同歡

嘉義縣老人比例全國居冠，大林鎮天主教雅敬社區長照機構上午由縣長翁章梁、嘉義教區署理吳終源、立委陳明文及鎮長簡志偉等來賓，...

台南龍崎公所社區營造成果展 遊客初體驗在地美食美景

台南市龍崎區公所今天舉辦「在地傳承～『崎』心共『龍』」社區營造成果展，展示「草地博士」林仙化竹藝品和竹編畫作，竹編達人陳...

孝子照顧癱母壽終無餘力 國軍揮汗捲袖整理家園

台南市南區71歲郭姓老翁，與臥病在床的母親相依為命，直至今年初母親過世，他才能分身整理自家環境，卻發現自己年邁心有餘而力...

嘉義市也有熱氣球！ 大同57周年辦金婚攝影熱氣球體驗

嘉義大同技術學院10月23、24日舉辦57周年校慶活動，除了尋找老校友返家，還邀請熱氣球航空公司，到校舉辦熱氣球繫留升空...

水情緊張！ 曾文水庫蓄水較同期少2億 約2.2座南化水庫

水利署表示，今年水庫蓄水量都不佳，南部最主要的曾文水庫蓄水率僅4成，只約有2億立方公尺，較往年同期平均少了2億立方公尺，...

送信宣導施打流感疫苗 綠衣天使歡喜入列

「我來送信，提醒您記得打流感預防針喔！」嘉義縣10月5日起與全國同步，施打流感疫苗；民雄鄉衛生所為鄉民健康，邀請郵務士擔...

嘉金交流藍綠合作！ 翁章梁訪楊鎮浯 談鱟保育及高粱酒

民進黨嘉義縣長翁章梁日前率縣府團隊，跨海搭機到金門，與國民黨縣長楊鎮浯及縣府團隊交流，翁說，這2天他帶縣府團隊到金門，與...

張麗善見侯友宜 只談文旦未談瘦肉精

雲林縣長張麗善今早率果農到立院推銷文旦，也主張反對含瘦肉精美豬進口，揚言未來一定會走上街頭；張麗善隨後也抽空與新北市長侯...

台南加碼送第2間房地點3選1 黃偉哲保證絕對不是小套房

台南市政府配合「3倍券」推出消費抽大獎活動，因登錄金額超過22億元，市長黃偉哲今天表示再加碼贈送第2戶豪宅，會以2房1廳...

台南環保局辦以禮相袋抽獎 好康別錯過

台南市政府環保局辦理「以禮相袋：你捐袋，我送禮」抽獎活動，10月1日開跑，民眾只要到袋袋相傳櫃體取用環保袋並回捐，掃描環...

熱門新聞

基隆新豐街每月車禍20件 車流量大行人過馬路危險

85歲翁從嘉義騎單車到新營 員警凌晨發現已迷途14小時

嘉義市也有熱氣球！ 大同57周年辦金婚攝影熱氣球體驗

被爆爽當桃市機要專員 議員落選人駁斥指控、主動請辭

桃園人注意改道！配合捷運綠線 八德介壽路1段連續壁工程啟動

颱風沒來水位低 「天使的眼淚」嘉明湖瘦了一圈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。