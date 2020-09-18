南鐵工程拆遷戶緩衝期將至 剩2戶抗拆

交通部鐵道局中部工程處原訂7月21、23日強制拆除台南鐵路地下化工程拆遷戶黃春香、陳致曉家，當時黃春香簽署點交同意書，鐵道局決定緩拆2個月，陳致曉則是堅決不簽，並提出「原屋保留」訴求，鐵道局同樣也給予2個月緩衝期並將提議帶回討論。鐵道局今受訪時表示，緩衝期將至，因黃、陳所提訴求困難度高，已發文請他們分別在9月20日、9月23日自行拆除，否則將進入強拆程序。

「拒絕迫遷！」陳致曉說，之後他仍會動員，堅持擋拆到底。黃春香說，她在北區開元路的家長期將3、4樓出租給弱勢族群與年輕沒有財力的學生，1、2樓則是她與母親的房間，若拆除範圍包含樓梯，就會破壞原本的房屋結構，導致2樓以上無法使用，租戶會面臨流落街頭的局面，要求「保留樓梯」，將在20日晚間7時舉辦「不中斷的居所—黃春香家團結抗爭晚會」。

鐵道局指出，黃宅訴求不要拆樓梯，但法定路權權限已完成法定程序，要變更困難度高，且對已經拆除的半拆戶也無法交代，這兩個月來有向黃說明兩三次，前天已發文告知黃緩衝期限將至，限期本月20日自行拆除，否則會喪失自拆獎勵金等權益。

至於陳宅，鐵道局表示，陳日前提出的「原地保留」困難度也很高，前天已發文告知陳自行拆除的最後期限為本月23日。

鐵道局呼籲，目前全線僅剩黃、陳未遷移，希望能在期限內配合拆遷，讓台南市區鐵路地下化工程如期進行；若未在期限內自行拆除，鐵道局近期即會進行強拆準備作業，時間尚未確定。