全台甘藍種苗超種紅色警示 台南籲農友勿搶種

台南市農業局今天表示，全台二期作甘藍種植面積約2862公頃，主產縣市為南投、雲林、宜蘭。台南市二期作甘藍種植面積雖僅52公頃，約佔全台1.8%，總產量2303公噸，但市政府仍提醒農民不要搶種，避免量增價跌。

台南市甘藍主產區為善化區、歸仁區、後壁區，農業局向公所及農會查詢甘藍種植現況，因近期天氣炎熱及陣雨不斷，不利種植甘藍，目前全市種植面積約15公頃，其餘農友及契作業者預計10月至11月進行種植，12月至隔年1月採收。