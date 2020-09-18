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全台甘藍種苗超種紅色警示 台南籲農友勿搶種
台南市農業局今天表示，全台二期作甘藍種植面積約2862公頃，主產縣市為南投、雲林、宜蘭。台南市二期作甘藍種植面積雖僅52公頃，約佔全台1.8%，總產量2303公噸，但市政府仍提醒農民不要搶種，避免量增價跌。
台南市甘藍主產區為善化區、歸仁區、後壁區，農業局向公所及農會查詢甘藍種植現況，因近期天氣炎熱及陣雨不斷，不利種植甘藍，目前全市種植面積約15公頃，其餘農友及契作業者預計10月至11月進行種植，12月至隔年1月採收。
農業局表示，台南市甘藍種植面積小，但採收期產地價格也會受到其他縣市盛產而偏低，因此，希望農民不要搶種，避免量增價跌。已函告各區公所及農會，利用各種講習、集會場合、跑馬燈或文宣等，加強宣導農民謹慎評估甘藍種植之風險，以避免供過於求，影響農民收益。
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