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「2020台南品味週」主題展 南紡世貿展覽中心開展4天
「2020台南品味週」上午在南紡世貿展覽中心開幕，市長黃偉哲、農業局長謝耀清與中華茶聯總會理事長李以德等出席。展出至21日，五大主題包括台灣茶產業博覽會、台南國際頂級酒展、台南國際咖啡美食展、台南戶外休閒用品展、台南汽車大展。
現場還有二輪車專區、生技醫美保健區、品味生活區等，展出超過135家廠商和400格攤位。台南市府則設置「臺南市政府經發局主題館」，有台南伴手禮名店和觀光工廠等19家業者、「臺南市政府農業局主題館」有各區農會的優質農特產品，配合「振興三倍券，臺南好禮月月抽」活動，帶領台南業者力拚中秋節採購商機。
茶、酒、咖啡美食展區有茶葉、茶飲、茶具、茶服、茶藝品、沖泡飲、咖啡豆、咖啡機、烘焙、美食，以及蒸餾酒、葡萄酒等各國產品。汽車展區集結進口國產汽車14個品牌；二輪車專區展出宏佳騰、三陽、可愛馬科技等大廠電動車和機車。
配合防疫措施，進場採實聯制、戴口罩、量額溫，進場者不用消費即可摸彩，最大獎花季度假飯店萬元溫泉住宿券，還有VOLVO汽車旅行袋、咖啡、茶葉、酩酒等福袋禮盒組。現場打卡分享臉書貼文可抽隨身杯、立體茶包等上千件獎品。
該展售票進場，門票100元、汽車計次停車費50元、機車停車費20元，12歲以下兒童免費，65歲以上長者、學生、身心障礙者憑證件可入場，停車費另計。
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