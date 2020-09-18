影／改善學童偏食、體位不佳　台南首推餐前食育5分鐘

台南市教育局為改善孩童偏食、體位不佳的問題，去年推動體適能與飲食教育計畫，鼓勵學生健康吃快樂動，109學年度起更全台首推「餐前食育5分鐘」，以營養午餐為教學素材，製作29支影片，讓學生聰明選、快樂吃。

市長黃偉哲在記者會前受訪時提醒，不要老師在宣導時口水直流，一直心想要吃午餐。但看了宣導影片後，他認為內容相當活化，而且影片裡透過同儕來說明，相信能達到最佳宣導效果。他並喊出Slogan「餐前5分鐘就順時中」。

教育局長鄭新輝表示，「餐前食育5分鐘」以學校營養午餐為教學素材，結合在地食材，以魚類、牛奶、番茄及紅蘿蔔為主題，規畫「餐前5分鐘」飲食營養教育方案。他說，上學年度先在部分學校推餐前5分鐘，新學年度起全面在257所國中小實施。

台南市92%學校都是自辦營養午餐或是吃自辦營養午餐學校提供的午餐，每餐都是營養師精心調配所開的菜單，讓孩子吃得健康又快樂。鄭新輝說，目前已由營養師協助，製作29支宣導影片，內容活潑且生動有趣，相信「餐前5分鐘，飯菜吃光光。」

黃偉哲擔任台南市長後，重視學生體適能及飲食教育，鄭新輝說，因此推動體適能教育與飲食計畫，這次再推餐前食育5分鐘，希望透過潛移默化的方式融入生活。每個月都有宣導主題，9月是魚，也認識台南養殖業；10月是牛奶，則讓學生認識柳營的酪農業；11月是番茄、12月是紅蘿蔔，也都讓學生順便了解台南的產業與特色。