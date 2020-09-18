影／開箱實測：反擊「館長」用藥説 台灣蝦對決進口蝦

先前網紅「館長」直播銷售進口蝦類時，提到數年前台灣本地草蝦養殖過程有用藥問題，台灣草蝦暨養殖協會理事長陳勤富痛批此舉引起民眾誤解，造成蝦類養殖業者蒙受不白之冤，他請人購買館長推薦的厄瓜多爾白蝦，今天開箱現煮實測，直球對決進口蝦，他表示，進口蝦也會送SGS檢驗，屆時會公布檢測結果，如果進口蝦檢測後證實是品質好的，協會也會推薦，同時向館長喊話，既然口口聲聲愛台灣，何不幫忙台灣養殖業者行銷台灣蝦。

陳勤富表示，他身為養殖協會理事長，有必要為養蝦產業發聲，國內養蝦歷經數次波折，因用藥成本高，也沒有效果因此養殖漁民幾乎都不會投藥，目前養殖業者已不再以高密度養殖拚生產量第一做為唯一的目標，現在多能善用水色的管理、菌藻共存之生態養殖、益生菌的利用及魚病的預防檢測，並結合智慧科技養殖等友善環境的養殖手法，除了降低蝦病爆發的問題，更使生產的蝦類品質不斷提昇，台灣曾是草蝦王國，期待再重回養殖榮景。

陳勤富今天透過直播當場實測他從「惡名昭彰」 購物官網買到的厄瓜多爾白蝦，與台灣蝦現場開箱用水烹煮，他說，台灣蝦煮出來呈現C型，顏色較紅，蝦頭和蝦身不會分離；進口蝦是J型，顏色較淡，蝦頭和蝦身是分離狀，口感上台灣蝦肉質Q彈鮮脆，進口蝦肉較軟。

至於食藥署曾在2016年針對全台販售蝦仁、蝦子的市場抽查231件產品，有12件不符食安規定，原因包括二氧化硫含量超標、不合格動物用藥等。陳勤富說，特別拿出進口蝦的外盒包裝上面標示內容物就有早殼素和二氧化硫，他說， 這是進口冷凍蝦會添加的，反而台灣蝦是新鮮急速冷凍直送，不必添加這種成分；台灣養殖漁民已蒙受不白之冤，呼籲商業經營不應打擊本土產業。