電影「總舖師」場景重現 台南大涼生態公園啟用

多年前上映的電影《總舖師》有許多場景都在台南取景，其中，男女主角經常在大樹上談情說愛，地點就位在運河星鑽區的大榕樹秘境，台南市政府將該區域闢成「大涼生態公園」，今天開放啟用，並擺放原中國城的龍鳳壁遺跡，將是府城舊城區的新亮點。

南市工務局指出，大涼生態公園位在運河星鑽地區東北角，西臨新臨安橋，東臨金華橋，面積1.47公頃，鄰近運河盲段區域原為造船廠舊址，這是開發運河星鑽計畫中，繼河樂廣場之後的另一亮點。

台南市長黃偉哲說，該地區為台南市最精華、蛋黃中的蛋黃，在喧囂的都市中是一個可以坐下來沉澱的角落。