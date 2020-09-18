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電影「總舖師」場景重現 台南大涼生態公園啟用
多年前上映的電影《總舖師》有許多場景都在台南取景，其中，男女主角經常在大樹上談情說愛，地點就位在運河星鑽區的大榕樹秘境，台南市政府將該區域闢成「大涼生態公園」，今天開放啟用，並擺放原中國城的龍鳳壁遺跡，將是府城舊城區的新亮點。
南市工務局指出，大涼生態公園位在運河星鑽地區東北角，西臨新臨安橋，東臨金華橋，面積1.47公頃，鄰近運河盲段區域原為造船廠舊址，這是開發運河星鑽計畫中，繼河樂廣場之後的另一亮點。
台南市長黃偉哲說，該地區為台南市最精華、蛋黃中的蛋黃，在喧囂的都市中是一個可以坐下來沉澱的角落。
工務局長蘇金安表示，該地區因《總舖師》電影作為場景而出名，且配合臨安橋改建完成、運河遊船，將是一個熱名景點。公園主要保留既有水岸以及潮間帶生態，營造生態綠洲、水渠，並保存基地內的老榕樹群，形塑綠廊軸帶；也將須田造船廠舊址的船舟意象和原中國城的龍鳳壁運用在基地中，另外，還設置一處親水平台可供獨木舟上下船，提供多元的休憩空間，塑造動、靜活動體驗。
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