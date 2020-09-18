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看好國旅市場 嘉義縣公車處添購3輛六期環保遊覽車營運
受新冠肺炎疫情衝擊，嘉義縣公車處上半年營運下滑，隨著下半年解封，國旅大爆發，遊覽車生意變好，公車處去年編預算2100萬元，添購3輛知名日系品牌「日野」（ＨＩＮＯ），遊覽車底盤日本打造，車體運回台組裝完成 交車，預定20日加入營運。
公車處說，3輛六期環保遊覽車，彩繪圖案以「農工大縣」為主題，勾勒出未來嘉縣美景與願景，將縣府施政目標願景，繪製遊覽車上，提醒縣府團隊持續努力不懈、日新又新，這3輛六期環保遊覽車投入後，提供乘車民眾更舒適方便的服務，歡迎各級機關、學校、團體踴躍租用。
公車處表示，行車安全不容忽視，日系新車加裝主動跟車系統 (ACC)、碰撞預防警示系統 (PCS)及車道偏移警示系統 (LDW)，除了可減輕司機長途駕車疲勞外，亦可輔助避免事故發生。
3輛全新遊覽車加入車隊，加上原3輛遊覽車，公車處共有6輛遊覽車，因應國旅市場興盛，配合縣府積極推動「勇敢轉型創新嘉義」施政主軸，為促進文化觀光發展，早日成為「農工大縣」。
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