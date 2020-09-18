驚動舞林！逾3百名國內外國標舞選手明天永慶高中競賽

2020台灣樸城盃舞蹈運動公開賽暨NAS國家業餘聯賽嘉義站，明天上午9點在嘉義縣立永慶高中盛大登場，將有國內外國標舞選手300多人參賽，是嘉縣國標舞運動史上第一次，地主隊將派出80名青少年選手及10名成人選手，「驚動舞林」，精彩可期。

由WDC中華台北總會認證 (World Dance Council )，NAS國家業餘聯賽共有9站，年度總決賽獎金高達55萬元，分別在台北市、新北市、台中、高雄及嘉縣舉辦，嘉義縣是唯一非六都主辦縣市，這次能夠舉辦「台灣樸城盃舞蹈運動公開賽」實屬不易，吸引全台300多名國標舞好手來嘉縣參賽，顯見主辦單位的用心。

配合台灣全民運動會111年在嘉縣舉辦，承辦的嘉縣體育會舞蹈運動委員會理事長黃嫈珺議員說，「我們剛好從今年開始操兵，不僅提高參賽獲獎獎金，也挹注經費培訓種子選手」；樸城盃選手，有在台灣發展外國選手，包括俄羅斯、哈薩克、菲律賓、印尼、美國、烏克蘭及加拿大等國。

黃嫈珺說，取名「樸城盃」，除對故鄉朴子市宣傳，還有重要意涵，樸樹生成緩慢，樹根抓地力強，樹枝龍蟠糾結，樹幹蒼勁有力，猶如培養優秀國標舞者，要經長時間洗禮，練就紮實基本步，穩紮穩打，才能成為舞台上耀眼的明星，這是樸樹象徵精神意義。