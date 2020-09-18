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阮劇團表演藝術引進嘉義縣府公務員培訓 注入活水創意
嘉義縣政府人力發展所首創，引進在地傑出表演團體「阮劇團」，為公務員開課，經3個月10多堂課培訓，10多名完訓公務員，成立「創意團隊DNA」工作坊，日前表演成果戲劇「自由之歌」，充滿歡笑及感動的淚水；張姓公務員說，「參加表演藝術課程，一開始不自在，之後變紓壓，最後變有趣！」
縣府綜合規劃處長兼人力發展所長郭凱迪說，人力發展所邀請「阮劇團」協助培訓縣府同仁，他與阮劇團團長汪兆謙一起全程欣賞，很感動。
政府機關以戲劇方式做訓練罕見，做為主辦單位，其實也有能否達到效果的「壓力」。但是，大家雖然不是專業演員，公務繁忙練習時間又有限，表現依然精采，投入專注用心讓他十分佩服。
尤其，聽見學員間建立良好默契，不時互相提醒上台注意的重點。「我想，這不正是我們一直希望擁有的團隊精神」，謝謝副團長余品潔、助教張釋分指導；成果分享時，有女學員感動落淚說，「阮劇團教我打開心門，發現自我」。
人力發展所將「自由之歌－創意團隊DNA工作坊成果展」，發表在YOUTUBE與大家分享；「創意團隊DNA工作坊」研習目的，透過大量劇場遊戲與有機律動、想像力開發、能量探索，以玩耍、觀看、分享戲劇表演的各種面向，探索自我的各種可能，自信表達、肢體開發，進而與他人創意合作，提升團體與個人創造力。
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