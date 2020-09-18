快訊

美禁售芯片…比爾蓋茲：逼中國自給自足 真有好處嗎？

懷孕房仲帶人看房 竟遭房客男友持利剪猛刺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阮劇團表演藝術引進嘉義縣府公務員培訓 注入活水創意

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府人力發展所首創引進在地傑出表演團體「阮劇團」，為公務員開課，10多名完訓公務員成立「創意團隊DNA」工作坊，日前表演成果展 戲劇「自由之歌」結束，與所長郭凱迪（右）開 心合照 。圖／人力發展所提供
嘉義縣政府人力發展所首創引進在地傑出表演團體「阮劇團」，為公務員開課，10多名完訓公務員成立「創意團隊DNA」工作坊，日前表演成果展 戲劇「自由之歌」結束，與所長郭凱迪（右）開 心合照 。圖／人力發展所提供

嘉義縣政府人力發展所首創，引進在地傑出表演團體「阮劇團」，為公務員開課，經3個月10多堂課培訓，10多名完訓公務員，成立「創意團隊DNA」工作坊，日前表演成果戲劇「自由之歌」，充滿歡笑及感動的淚水；張姓公務員說，「參加表演藝術課程，一開始不自在，之後變紓壓，最後變有趣！」

縣府綜合規劃處長兼人力發展所長郭凱迪說，人力發展所邀請「阮劇團」協助培訓縣府同仁，他與阮劇團團長汪兆謙一起全程欣賞，很感動。

政府機關以戲劇方式做訓練罕見，做為主辦單位，其實也有能否達到效果的「壓力」。但是，大家雖然不是專業演員，公務繁忙練習時間又有限，表現依然精采，投入專注用心讓他十分佩服。

尤其，聽見學員間建立良好默契，不時互相提醒上台注意的重點。「我想，這不正是我們一直希望擁有的團隊精神」，謝謝副團長余品潔、助教張釋分指導；成果分享時，有女學員感動落淚說，「阮劇團教我打開心門，發現自我」。

人力發展所將「自由之歌－創意團隊DNA工作坊成果展」，發表在YOUTUBE與大家分享；「創意團隊DNA工作坊」研習目的，透過大量劇場遊戲與有機律動、想像力開發、能量探索，以玩耍、觀看、分享戲劇表演的各種面向，探索自我的各種可能，自信表達、肢體開發，進而與他人創意合作，提升團體與個人創造力。

嘉義縣政府人力發展所首創引進在地傑出表演團體「阮劇團」，為公務員開課，10多名完訓公務員成立「創意團隊DNA」工作坊，日前表演成果展戲劇「自由之歌」。圖／人力發展所提供
嘉義縣政府人力發展所首創引進在地傑出表演團體「阮劇團」，為公務員開課，10多名完訓公務員成立「創意團隊DNA」工作坊，日前表演成果展戲劇「自由之歌」。圖／人力發展所提供
嘉義縣政府人力發展所首創引進在地傑出表演團體「阮劇團」，為公務員開課，10多名完訓公務員成立「創意團隊DNA」工作坊，日前表演成果展戲劇「自由之歌」。圖／人力發展所提供
嘉義縣政府人力發展所首創引進在地傑出表演團體「阮劇團」，為公務員開課，10多名完訓公務員成立「創意團隊DNA」工作坊，日前表演成果展戲劇「自由之歌」。圖／人力發展所提供

公務員

延伸閱讀

鬼門關逾假未歸！嘉義城隍出巡賴清德扶轎：到諸羅城就是回家

蕉價下跌農民憂心血本無歸 嘉義縣蕉農：儘速啟動收購

10月住房現省1500元！嘉義市「安心旅遊」再加碼1500萬補助，準備卡位順遊新景點

嘉義馬家莊眷村私廚料理 要把眷村美食文化傳承下去

相關新聞

台南市永康區失智友善館揭牌 結合在地各界友善失智者

台南市第二家失智友善館今天成立。市長黃偉哲剪綵前表示，失智已是國性議題，有人說少子化是國安問題，「其實是失智症對全民健康...

天主教大林鎮雅敬社區長照機構揭牌 翁章梁與長輩同歡

嘉義縣老人比例全國居冠，大林鎮天主教雅敬社區長照機構上午由縣長翁章梁、嘉義教區署理吳終源、立委陳明文及鎮長簡志偉等來賓，...

台南龍崎公所社區營造成果展 遊客初體驗在地美食美景

台南市龍崎區公所今天舉辦「在地傳承～『崎』心共『龍』」社區營造成果展，展示「草地博士」林仙化竹藝品和竹編畫作，竹編達人陳...

孝子照顧癱母壽終無餘力 國軍揮汗捲袖整理家園

台南市南區71歲郭姓老翁，與臥病在床的母親相依為命，直至今年初母親過世，他才能分身整理自家環境，卻發現自己年邁心有餘而力...

嘉義市也有熱氣球！ 大同57周年辦金婚攝影熱氣球體驗

嘉義大同技術學院10月23、24日舉辦57周年校慶活動，除了尋找老校友返家，還邀請熱氣球航空公司，到校舉辦熱氣球繫留升空...

水情緊張！ 曾文水庫蓄水較同期少2億 約2.2座南化水庫

水利署表示，今年水庫蓄水量都不佳，南部最主要的曾文水庫蓄水率僅4成，只約有2億立方公尺，較往年同期平均少了2億立方公尺，...

送信宣導施打流感疫苗 綠衣天使歡喜入列

「我來送信，提醒您記得打流感預防針喔！」嘉義縣10月5日起與全國同步，施打流感疫苗；民雄鄉衛生所為鄉民健康，邀請郵務士擔...

嘉金交流藍綠合作！ 翁章梁訪楊鎮浯 談鱟保育及高粱酒

民進黨嘉義縣長翁章梁日前率縣府團隊，跨海搭機到金門，與國民黨縣長楊鎮浯及縣府團隊交流，翁說，這2天他帶縣府團隊到金門，與...

張麗善見侯友宜 只談文旦未談瘦肉精

雲林縣長張麗善今早率果農到立院推銷文旦，也主張反對含瘦肉精美豬進口，揚言未來一定會走上街頭；張麗善隨後也抽空與新北市長侯...

台南加碼送第2間房地點3選1 黃偉哲保證絕對不是小套房

台南市政府配合「3倍券」推出消費抽大獎活動，因登錄金額超過22億元，市長黃偉哲今天表示再加碼贈送第2戶豪宅，會以2房1廳...

台南環保局辦以禮相袋抽獎 好康別錯過

台南市政府環保局辦理「以禮相袋：你捐袋，我送禮」抽獎活動，10月1日開跑，民眾只要到袋袋相傳櫃體取用環保袋並回捐，掃描環...

玖壹壹明天來！針感紋身嘉義展開幕 近距離賞刺青美學

「針感紋身嘉義展2020」今日在嘉義文化創意產業園區開幕，市長黃敏惠參加完嘉義市立美術館開幕記者會後，立即到對面嘉創為刺...

熱門新聞

基隆新豐街每月車禍20件 車流量大行人過馬路危險

85歲翁從嘉義騎單車到新營 員警凌晨發現已迷途14小時

嘉義市也有熱氣球！ 大同57周年辦金婚攝影熱氣球體驗

被爆爽當桃市機要專員 議員落選人駁斥指控、主動請辭

桃園人注意改道！配合捷運綠線 八德介壽路1段連續壁工程啟動

颱風沒來水位低 「天使的眼淚」嘉明湖瘦了一圈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。