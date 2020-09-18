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台南延平獅子會捐贈午餐費 偏鄉聖賢國小人人有才藝

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市延平獅子會捐贈聖賢國小午餐費。圖／湯智仁提供
台南市延平獅子會捐贈聖賢國小午餐費。圖／湯智仁提供

國際獅子會300-D1區台南市延平獅子會捐贈安得烈食物銀行及台南市東山區聖賢國小各十萬元，幫助「安得烈食物銀行計畫」執行及贊助偏鄉學校聖賢國小孩子午餐費。

聖賢國小位處台南市東山區，是個小而美的學校，因社區老年化學生數越來越少，但學校辦學績優，不僅學生學力成績優於全市平均值，更發展薩克斯風、木球、高爾夫球、兒童畫、說故事、朗讀、英語讀劇等學生個人帶得走的才藝，屢屢在台南市斬獲多項大獎拿下全市第一的榮耀，更配合在地發展咖啡課程與陶藝課程，小小學校辦學績效展現實屬不易。

校長湯智仁表示，以每個孩子都是學校選手來培育，各個都有機會在全市競賽站上舞台甚至頒獎台，培育孩子自信與能力，這是小學校的優勢。

安得烈慈善協會由國防部前發言人羅紹和將軍於2011年8月創立，以「弱勢扶助、急難救助、災害援助、教育推廣」為核心工作。主要關懷對象為台灣地區0-15歲的弱勢家庭兒少，依據個案狀況，提供即時、適合的資源。至今每月受助兒少超過5000人，亟待各界共同伸出援手一同扶持。

羅紹和表示，「我曾經接受別人的幫助，今天我也希望可以幫助這些弱勢家庭的孩子，改變他們的人生，翻轉他們的生命，當一個幸福天使。」

國際獅子會台南市延平會表示，為善盡社會服務公益，贊助全國性幫助孩子的安得烈食物銀行及在地區域性的聖賢國小，希望可以從我們的孩子身上看見未來，希望可以拋磚引玉，讓社會更關注我們的孩子，在學習路上不孤單一路有愛陪伴成長。

捐贈儀式由會長陳靚蔚主持，邀請台灣總會榮譽副議長許富大、第九專區主席黃裕洲、第八專區主席蘇明宙、第18分區主席陳碧珠、第19分區主席顏憲權、城都會長蕭永宜、南媖會長黃淑秋、鳳凰會長陳錦珠、金城會長胡晶明、府城會長黃國忠、龍興會長黃瑞龍、吉祥會長鄭文生，在台南市南區夏都城旅辦理社會服務。

台南市延平獅子會捐贈安得烈食品銀行。圖／湯智仁提供
台南市延平獅子會捐贈安得烈食品銀行。圖／湯智仁提供
台南市延平獅子會捐贈聖賢國小午餐費及安得烈食品銀行。圖／湯智仁提供
台南市延平獅子會捐贈聖賢國小午餐費及安得烈食品銀行。圖／湯智仁提供

食物銀行 弱勢家庭

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