影／小廟很興！台南有座樹中廟 一旁還有傳奇姑娘廟

台南新化區唪口里西南邊，靠近許縣溪一帶，有一間「小廟」被整棵大榕樹幹包住，往樹洞一看，才發現是「松王公」，旁邊是一間「女仙姑娘廟」的小廟，兩間廟來歷傳奇，地方人津津樂道。

早年當地有小聚落稱為「烏桕仔」，是新化往來台南必經的要道，因台20省道開闢後，聚落居民陸續搬離，幾乎人煙罕至。

退休校長曾進發進行田野調查時，一次失足滑落山坡，身上多處挫傷，休息兩周後無大礙，投入尋找「在地人的廟」的故事。

曾進發表示，當地在清朝末年長了二棵烏桕樹，小聚落就叫「烏桕仔」，後來烏桕樹陸續死亡，村民改種榕樹，沒幾年已樹高葉茂，猶如一把巨傘，往來新化、台南的旅客，常在樹下休息。

因常有村民傷病情事，村民於是去請教庄廟保生大帝，神明指示乃部分聚集在樹下的孤魂陰靈在作祟，需要建祠加 以安置奉祀。地方居民奉保生大帝指示，在樹下建水泥磚牆小祠供奉，並尊奉為「松王公」。

到了大正年間，新化街有一名前往府城求醫診治的病婦，回程時在大樹下休息，卻不幸病逝在樹下，附近居民不忍其曝屍荒野，於是就地草率掩埋，沒想到從此靈異事蹟不斷，有人看到穿白衣飄浮的女子，地方認為是當年無名亡女在討香火，於是建小祠供奉，廟名為「女仙姑廟」，保佑鄉里。

一旁的「松王公」小廟已被大榕樹幹包住，原本生長茂盛，樹幹需要7個成人環抱，樹冠形成巨傘，幾年前一場颱風豪雨橫腰斷裂，幸好只壓垮女仙姑廟前的鐵皮屋簷，附近民眾，松王公無特定祭日，平時除了來此地求「明牌」的信徒會祭拜外，附近農戶居民也會來上香，每年農曆11月18日廟慶時，會演戲酬神，當日是「烏桕仔」最熱鬧的一天。

曾進發調查新化共有4間「姑娘廟」，另三處是新化國中旁「仙姑娘媽廟」、中山路243巷梁厝「興姑娘廟」及中山路深坑橋邊「福德姑娘廟」，其中，「仙姑娘媽廟」有上百年的歷史，每年農曆3月16日神明聖誕，酬神戲台排滿馬路，約有3、40棚布袋戲及歌仔戲演出，形成地方特有景觀。

曾進發說，台灣民間未出嫁的女生才會稱為仙姑，以往姑娘廟的信徒也以女性居多，常見母親帶著子女拜拜祈求子女平安，後來人把公職或律師等國考准考證拿來祭拜，保佑考試順利，後來擴大到做生意的商人等，只要覺得受到神明保佑達成願望，就會請戲酬神還願。

台南文史工作者許獻平表示，有應公泛指有求必應的無主孤魂，基本理念是人死無祀，即成厲鬼，遊食四方，危害社稷；若有所歸，乃無為厲，立祠祭之，有求必應，姑娘廟也是其中之一，民間觀念，認為還沒結婚就過世的女孩子，不能入公媽龕無法享有香火，成為孤魂野鬼。除了透過「冥婚」讓未嫁孤魂得到歸宿，另一方法就是建廟立祀，讓這些孤魂也能享有香火。