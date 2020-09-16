宣導病人安全 大林慈濟醫辦園遊會

嘉義縣大林慈濟醫院昨天在醫院大廳舉辦「病人安全園遊會」，現場設置闖關遊戲攤位，並由護理人員演出用藥安全短劇，院長賴寧生提醒，病人及家屬就醫過程中如有任何不了解的疑問，皆可主動提出來，才可讓醫病雙方對疾病有更深入了解，提高醫療品質，避免誤解。

品管中心主任范文林表示，醫病關係是夥伴關係，病人安全要靠醫病雙方共同來把關，要持續三應，回應、反應、響應，「回應」醫護人員的問題，主動「反應」自己或家人的特殊健康狀況、任何關於治療或用藥的疑問，「響應」病人安全活動，了解自己或家人的身體狀況是否為跌倒高危險群等。

由外科加護病房護理人員現場演出的短劇講述，一位阿公到醫院住院，因不耐煩護理人員每次給藥都要再次確認身分，開始抱怨，甚至把吃藥當成吃補品，認為吃愈多愈好，這時孫女看見阿公正在吃藥，告訴他護理人員確認身分，也同時核對所給的藥物，病人安全才有保障。

現場園遊會闖關活動包含醫病共享決策、護理防跌及醫療暴力、流感疫苗注射與洗手戴口罩等感染控制、消防安全、自殺防治、戒菸與戒檳榔、器官捐贈、長照等攤位，以有獎徵答、遊戲活動等進行病人安全及器官捐贈宣導，讓在場的病人及家屬無形中牢記用藥安全常識。