嘉縣與購物台合作 推薦中秋烤肉最夯食材東石蚵

嘉義縣府5月與電視購物台合作行銷哈蜜瓜，獲得良好成效；中秋節將至，縣長翁章梁今天再度當推銷員到電視台直播，推薦中秋烤肉最夯食材「東石蚵」，要為蚵農增加收入。

嘉義縣農業處指出，外傘頂洲與東石鄉海岸線間，形成面積約1萬公頃的淺灘，適合牡蠣（蚵）成長，是全國最大牡蠣產地。

農業處表示，縣府5月與電視購物台合作行銷「歐若拉」哈蜜瓜，翁章梁在購物頻道直播賣瓜，成效很好，中秋節將至，翁章梁再度化身推銷員，北上電視台購物頻道賣「東石蚵」，希望促進牡蠣的銷售量，增加蚵農收入。

翁章梁說，中秋節將要到了，烤肉最夯食材就是「東石蚵」，要吃當季的東石鮮蚵，消費者不用跑到產地，直接透過一通電話，肥美、彈牙、多汁的東石鮮蚵，就能全程低溫冷藏宅配到家。

農業處表示，嘉義縣的牡蠣生長在無污染的海水之下，比其他地方所產牡蠣，體型較大、口感滑順、海味十足，盛產季由6月至9月底，現在嚐鮮正是時候。