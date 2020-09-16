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獨立山1號吊橋將暫時封閉 維修期間另設臨時便道
林務局嘉義林區管理處日前公告，今年委託專業技師團隊針對森林遊樂區及步道場域構造物實施安全檢查時，發現獨立山1號吊橋有主索線型變形、垂吊索鬆脫等現象，為確保遊客安全，預計明天起暫時封閉，維修期間遊客可走另建的臨時便道通行。
嘉義林管處表示，每年都會委託專業技師辦理設施安全檢測，今年針對吊橋設施基礎、橋塔、主索、垂吊索、面板、欄杆及相關錨定處逐一檢測，發現主索變形，垂吊索鬆脫，因是主要構件問題，須立即辦理整修，目前已另闢臨時便道，安全考量每次只能通行3人，因正值汛期，請民眾小心快速通過。
嘉義林管處指出，獨立山步道伴隨著阿里山森林火車特有的螺旋鐵道，行走時可看見林鐵折返式鐵道，其中包含2次順時針環繞，1次逆時針，再以8字型離開獨立山，是嘉義近郊人氣指數極高登山步道，相關交通、旅遊資訊可上台灣山林悠遊網網站查詢。
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