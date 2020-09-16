影／善化百歲人瑞慶生 議員加碼捐善款助弱勢

華山基金會台南善化站今上午在善化區嘉南社區活動中心，為百歲人瑞林方樣阿嬤提早慶生，台南市議員林志展也捐出5萬元給華山基金會，用於幫助弱勢長者，獲得與會長輩熱烈掌聲。

華山基金會人員準備象徵健康長壽的人瑞大學榮譽博士證書，眾人合圍為林方樣阿嬤唱生日快樂歌帶動氣氛，台南市議員林志展、嘉南里長林儀伍、善化區公所主任秘書胡勝陽等人都到場祝賀。

林方樣原生活可自理，近日才開始得坐輪椅，身體硬朗的她，也分享長壽之道，除飲食清淡，晚上約8點入睡，維持好睡眠與好心情。

市議員林志展除逐一向長輩問候，也當場捐出5萬元給華山基金會，用於幫助弱勢長者。6年前也曾捐10萬元給華山，他說，很開心能在能力範圍內幫助弱勢長輩，也籲請各界一起關懷周遭弱勢。