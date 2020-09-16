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永康豆花伯遭欺負引公憤 教育局長：學校最佳機會教育

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市永康豆花伯遭欺負，市長黃偉哲前往關心。圖／台南市政府提供
台南市永康豆花伯遭欺負，市長黃偉哲前往關心。圖／台南市政府提供

台南市永康88歲豆花伯遭棄單，以及有網友自承棄單還偷錢，引起公憤。台南市教育局長鄭新輝表示，青少年易挑戰權威、追求新奇，往往忽略背後更重要的倫理或公益，可能是偶發性行為，連自己也不知道重要性，對此問題，老師可透過機會教育內化、導正。

擁有教育、哲學雙博士學位，曾擔任台南大學教育系主任的鄭新輝表示，像這種偶發性的行為，很容易發生在國中階段，不過，當透過機會教育進行討論時，大家都說這種行為不對，言論或行為凸槌的人就會收回去。過去教育偏重於智能，機會教育則少，建議老師對社會事件，可適時利用導師或上課時間，短短的幾分鐘，作價值澄清與討論。

以豆花伯事件為例，一般學生聽到有人故意欺負豆花伯的行為，會覺得很惡劣，且不可思議，因為大家都知道要幫助弱勢，不應棄負弱小。但有些人可能是家庭教育或是叛逆性格影響，想要挑戰，認為自己只是開玩笑，不覺得會有什麼大過錯，但這個時候，若有人及時介入並告知，就會覺得自己不應該這樣。因此，若老師拿社會事件來當機會教育，可能比一單元一單元地教公民還有效。

鄭新輝表示，價值須經討論，透過討論讓讓學生說出想法，就可內化並擴大感染；公民教育也可以做得更好，而發揮的社會功能更遠大於學校教育。

大學教育 倫理

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