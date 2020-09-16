夜光天使助弱勢 台南獅友捐款散播愛

教育部夜光天使計畫已邁入13年，部分學校持續經營，也幫助了許多弱勢家庭孩子，台南市開元國小也透過這項計畫培育出總統教育獎得主。國際獅子會300D1區台南市北門獅子會今到開元國小捐款，幫助夜光天使班和武獅戰鼓隊，希望將愛散播出去。

開元國小李添旺表示，許多家庭因父母工作忙碌、或單親等因素，放了學流連在超商、遊藝場，甚至交了壞朋友，走入歧途，為此，教育部在2007年推出夜光天使計畫，放學後開夜光天使班，除了輔導學生寫作業，也讓學生學習才藝，讓家長能安心工作，也引導學生學習，端正品德。

台南市有209所國小，目前僅剩少數學校仍開辦夜光天使班。李添旺說，天使班上到晚上8點，但部分家長因工作關係，都會8點半才會來接孩子，老師雖然辛苦，但看到學生學習上的進步，也甘之如飴。像開元國小夜光天使班前後就有3名學生獲得南市及全國總統教育獎，其中就讀國二的傅煒哲就曾獲全國總統教育獎，而且成績持續名列前茅。李添旺說，夜光天使班能持續辦下去，除了教育部的補助外，校友、慈善團體的持續贊助也是重要原因。

國際獅子會300D1區台南市北門獅子會會長曾文龍是開元國小校友，日前獲知母校辦夜光天使班，發起募款，今天與第十專區主席蔡青峰、第21分區主席杜宜展、古都會長侯偉博、仁愛會長林崇興、永恒會長郭美溱等獅子會會員到校捐款8萬元，贊助夜光天使班及武獅戰鼓隊，校長李添旺和家長會長帶領戰鼓舞獅隊迎接。