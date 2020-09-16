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台南消費破20.8億元 黃偉哲：加碼第二戶房子不會跳票

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天到麻豆行銷紅柚，接受媒體訪問時確定要加碼抽第二戶。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲今天到麻豆行銷紅柚，接受媒體訪問時確定要加碼抽第二戶。記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲今天接受媒體詢問有關加碼抽第二戶房子的進度，黃偉哲說，台南抽好禮的部分，是例行性的每年都會有，目前主力是三倍振興券跟現金抽獎。累積的金額已經超過20.8億元，所以我們第二戶的房子、可能被迫要出爐了，我們最近這幾天正在積極籌備中。本來是想到大概10月底才會破10億，想不到9月中旬就已經破20億，所以讓我有點要趕快努力。

至於房型及地點，黃偉哲說，約再過兩個禮拜公布。先等市府去籌款，因為還要去跟建設公司趕快看還有沒有那個房子，原則上區位也是希望找到那種一房一廳或是兩房一廳的，找找看，努力中，放心不會跳票，不是不到，時候未到。

振興三倍券將在7月15日開放消費，台南市政府力拚三倍券商機，祭出號稱「全台最大獎」一戶房子，地點是位在台南善化區陽光大道剛落成的住宅大樓20樓，二房一廳房型，和「台積電當鄰居」，黃偉哲公布若破台南購物節20.8億元紀錄，則再加碼抽第二戶。

黃偉哲 台積電

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