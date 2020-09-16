聽新聞
test
0:00 / 0:00
麗寶賽車主題旅店陳列百萬裝置藝術 旅客打卡新景點
新開幕的麗寶賽車主題旅店，房間內可近距離觀賞賽道活動，旅店內也有各式可供拍照裝置，擺放一系列賽車風格的特色擺飾，如古典拉霸機、收銀機、工業風扇、鑄鐵鐘、英式復古藍色汽油機、美式鄉村風的磨豆機、可口可樂機等。
麗寶主題旅店指出，旅店內所有的復古裝置藝術，總價值破百萬，其中古董加油機於1920年出產，最初不是用於汽車，而是被用在煤油燈與爐，至今彷彿是「活著的藝術品」，近年來車壇吹起復古懷舊風；1886年出產的可口可樂機，在美國喬治亞州亞特蘭大市誕生，開啟了為全球帶來清涼暢快的百年傳奇；旅店歷史最悠久的擺飾品就是18世紀落地式大型咖啡磨豆機，透過磨豆次數的差異，進而調整咖啡粉末的粗細，手部動作與鑄鐵調和，還有飛輪式的轉軸。
為滿足全家出遊的旅客，旅店也提供單車租借，可騎到鄰近的道路種滿落羽松，訂房專線04-23696888。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言