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徵求懂拍的你！ 捕捉雲林片刻美景首獎最高5萬
雲林縣「EYE．YUNLIN 2.0幸福構圖」攝影比賽即日起徵件至10月30日，首獎最高獎金5萬元！縣長張麗善表示，今年作品分為四組競賽，歡迎攝影好手網路報名參賽，用鏡頭捕捉雲林之美，把獎座和獎金抱回家。
從山區到沿海，雲林的山明水秀近年吸引不少遊客前來朝聖，去年遊客人數相較前年，增加約250萬人次，成長約4成。張麗善表示，20鄉鎮市中皆有不同人文風情，如古坑華山咖啡飄香、斗六雲中街文創聚落、虎尾布袋戲館、北港小鎮文化等，值得遊人探訪留影，更不容錯過的還有多種銅板價的巷弄美食。
「鏡頭代表您的眼！」張麗善說，此次攝影比賽的組別有「古蹟歷建」、「人文美食」、「經典小鎮與其他」、「電力設施」等，各組首獎最高獎金新台幣5萬元、第二名新台幣2萬元、第三名新台幣1萬元，及佳作數名，總獎金高達新台幣40萬元；即日起開放網路報名至10月30日止，歡迎愛好攝影的民眾報名參賽。
文化觀光處長陳璧君表示，參賽對象無年齡及國籍限制，免報名費，報名可上網搜尋「EYE．YUNLIN 2.0幸福構圖」，或於「慢遊雲林」粉絲專頁查詢。
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