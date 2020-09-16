快訊

海陸聯合操演膠艇翻覆意外 重傷阿瑪勒中士9時40分離世

彩券發財瘋？墨西哥「空軍一號大樂透」的浪費爭議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

徵求懂拍的你！ 捕捉雲林片刻美景首獎最高5萬

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣觀光人次年年成長，縣長張麗善（左五）、副縣長謝淑亞（右三）邀各界攝影好手參加EYE．YUNLIN 2.0幸福構圖攝影比賽，捕捉雲林之美。記者陳苡葳／攝影
雲林縣觀光人次年年成長，縣長張麗善（左五）、副縣長謝淑亞（右三）邀各界攝影好手參加EYE．YUNLIN 2.0幸福構圖攝影比賽，捕捉雲林之美。記者陳苡葳／攝影

雲林縣「EYE．YUNLIN 2.0幸福構圖」攝影比賽即日起徵件至10月30日，首獎最高獎金5萬元！縣長張麗善表示，今年作品分為四組競賽，歡迎攝影好手網路報名參賽，用鏡頭捕捉雲林之美，把獎座和獎金抱回家。

從山區到沿海，雲林的山明水秀近年吸引不少遊客前來朝聖，去年遊客人數相較前年，增加約250萬人次，成長約4成。張麗善表示，20鄉鎮市中皆有不同人文風情，如古坑華山咖啡飄香、斗六雲中街文創聚落、虎尾布袋戲館、北港小鎮文化等，值得遊人探訪留影，更不容錯過的還有多種銅板價的巷弄美食。

「鏡頭代表您的眼！」張麗善說，此次攝影比賽的組別有「古蹟歷建」、「人文美食」、「經典小鎮與其他」、「電力設施」等，各組首獎最高獎金新台幣5萬元、第二名新台幣2萬元、第三名新台幣1萬元，及佳作數名，總獎金高達新台幣40萬元；即日起開放網路報名至10月30日止，歡迎愛好攝影的民眾報名參賽。

文化觀光處長陳璧君表示，參賽對象無年齡及國籍限制，免報名費，報名可上網搜尋「EYE．YUNLIN 2.0幸福構圖」，或於「慢遊雲林」粉絲專頁查詢。

攝影比賽 張麗善

延伸閱讀

營養午餐也能這樣吃！雲林斗南食物日讓學童月月吃家鄉菜

雲林進入垃圾零廢時代 引進國內第1套ZWS零廢處理系統

雲林迎古蹟日 虎尾好戲揭序幕

雲林蔦松高中與日本交流 視訊展畫作

相關新聞

台南消費金額破20.8億！黃偉哲今宣布加碼送第2戶房子

台南市搶攻三倍券商機，祭出抽輕豪宅、車子等大獎，台南市黃偉哲今天宣布，因今天累積的消費金額已突破20.8億元，加碼抽第2...

越大越醜越好吃！ 黃偉哲推銷台南紅柚 挑選3撇步

台南文旦即將售罄，紅柚緊接著趕上中秋節列車，讓民眾送禮 多一份選擇。台南市長黃偉哲今天化身為一日農夫，前往麻豆果樹產銷班...

學甲爐碴案 台南環團籲南檢嚴辦

台南學甲爐碴案越演越烈，台南市環境保護聯盟等昨天赴台南地檢署按鈴申告，要求檢方針對明祥馨老板郭再欽涉嫌違法亂倒爐碴案重啟...

影／善化百歲人瑞慶生 議員加碼捐善款助弱勢

華山基金會台南善化站今上午在善化區嘉南社區活動中心，為百歲人瑞林方樣阿嬤提早慶生，台南市議員林志展也捐出5萬元給華山基金...

夜光天使助弱勢 台南獅友捐款散播愛

教育部夜光天使計畫已邁入13年，部分學校持續經營，也幫助了許多弱勢家庭孩子，台南市開元國小也透過這項計畫培育出總統教育獎...

麗寶賽車主題旅店陳列百萬裝置藝術 旅客打卡新景點

新開幕的麗寶賽車主題旅店，房間內可近距離觀賞賽道活動，旅店內也有各式可供拍照裝置，擺放一系列賽車風格的特色擺飾，如古典拉...

台南消費破20.8億元 黃偉哲：加碼第二戶房子不會跳票

台南市長黃偉哲今天接受媒體詢問有關加碼抽第二戶房子的進度，黃偉哲說，台南抽好禮的部分，是例行性的每年都會有，目前主力是三...

徵求懂拍的你！ 捕捉雲林片刻美景首獎最高5萬

雲林縣「EYE．YUNLIN 2.0幸福構圖」攝影比賽即日起徵件至10月30日，首獎最高獎金5萬元！縣長張麗善表示，今年...

小黑蚊入侵肆虐校園影響學生 嘉義縣議員要求縣府滅蚊

高國中開學兩周，嘉義縣議員何子凡接獲家長反映，山區學校孩子在校被小黑蚊叮咬嚴重，甚至連教室內部也有小黑蚊潛入，誘發學童肌...

阿里山林業村分兩塊 減半招商

嘉義市「阿里山林業村計畫」占地13.52公頃，原全採促參案鼓勵廠商投標，但歷經2年都流標，阿里山林鐵處重新規畫，將全區分...

麻豆文旦正甜 別等中秋再吃

台南市長黃偉哲昨天前往南紡購物中心與中心合作銷售，只要上網查「南紡100嚴選」，就能方便買到台南優質的農特產品；台南麻豆...

布袋高跟鞋教堂 音樂劇中秋連假同樂

中秋節即將來臨，雲嘉南濱海國家風景區管理處將於10月2日至4日在嘉義縣布袋高跟鞋教堂舉辦「灰姑娘不丟玻璃鞋」療癒音樂舞台...

熱門新聞

中壢新屋觀音大園等今早緊急停水！影響逾29萬戶

取締機車未兩段式左轉 台中今年已7萬、彰化2萬件

88歲豆花伯推車叫賣養活祖孫 傳有女子包買到月底6百杯

新政風處長坐在席間但「被請假」 盧秀燕：像極了愛情

香蕉價格崩落！高市議員嗆：農委會偷偷摸摸補助 應做好外銷

新竹大車站計畫又獲5.5億元補助 預計後年動工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。