小黑蚊入侵肆虐校園影響學生 嘉義縣議員要求縣府滅蚊

高國中開學兩周，嘉義縣議員何子凡接獲家長反映，山區學校孩子在校被小黑蚊叮咬嚴重，甚至連教室內部也有小黑蚊潛入，誘發學童肌膚搔癢過敏，甚至影響上課學習精神與效率，希望縣府盡速改善學校紗窗設備，別讓孩子被小黑蚊叮紅叮滿！

何子凡說，嘉義山區歷年來小黑蚊災情嚴重，動手抓養會引起延遲性過敏而愈抓愈癢，許多民眾都苦不堪言。防範小黑蚊的方法，除了維護居家環境清理青苔藻類，更可噴防蚊液、穿長褲、長袖，而室內外空間更可透過55以上細紗門紗窗加以隔絕小黑蚊侵擾。

他向山區竹崎、中埔、番路鄉學校詢問調查，確實仍有部分學校紗窗設備有維修或加裝需求，改善學校紗窗設備是縣府花小錢就可以盡快做且讓人有感施政，尤其可避免孩童受小黑蚊等蚊蟲叮咬影響健康與學習。

山區某校長說，梅山、中埔、竹崎已經淪陷數十年了，紗窗根本防不了小黑蚊（臺灣鋏蠓），大埔和番路鄉也很嚴重，加裝目數太高的紗網又有不透風及沾上灰塵的問題。

教育處說，105年全面調查學校設置紗窗情形，共98校有，當時已針對有需設置學校做改善。離上次調查近4年，目前刻重新盤點調查中，將視學校實際需求改善；為預防登革熱及小黑蚊肆虐，將請學校加強宣導及做好校園環境衛生清潔。

農業指出，小黑蚊是臺灣原生物種，也是天氣變暖後惹人心煩的昆蟲，是蠓科非蚊科昆蟲，生長習性也和蚊子不太一樣，因此防治方法也大不相同，對抗小黑蚊最佳方式全民動員，清除綠藻與藍綠藻、減少幼蟲數量，並做好自身防護、杜絕提供血源，了解小黑蚊及其防治方式，可參閱農委會小黑蚊資訊服務中心網站。