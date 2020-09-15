雲林縣調站第3波稽查蒜頭 5處清點出261.5公噸

雲林縣調查站為釐清蒜商間是否有伺機囤積哄抬蒜頭價格行為，今天下午走訪5處，清點出共261.5公噸蒜頭，調查人員已帶回廠商提供相關進、銷貨單據量進行調查比對。

雲林縣調查站分別在11日、14日會同雲林縣政府農業處針對異常囤積蒜頭盤商等4人執行行政稽查，雲林地檢署已針對蒜頭囤積一事立他字案偵辦。

雲林縣調查站今天下午第3度會同雲縣府農業處人員執行行政稽查，走訪莿桐鄉、二崙鄉和東勢鄉等5個處所，清點共261.5公噸大蒜。

稽查人員逐一詢問蒜頭從何地收購、銷售管道等問題，蒜商如實回答，並提供進、銷貨單據量，全力配合調查。

雲林縣調查站此次大動作調查蒜頭囤積，林姓蒜商和雲林縣元長鄉農會理事長陳榮華皆否認囤貨，強調庫存的量為下一季種植或是他人寄放，外界質疑以目前所清點的數量和蒜商的說法，難以構成囤積或哄抬價格。

雲林縣調查站強調，今年蒜頭價格高昂，遵照調查局指示偵辦，只是希望了解蒜價為什麼這麼高，蒜商不用過度擔心，至於是否構成犯罪由檢察官認定。