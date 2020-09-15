88歲豆花伯推車叫賣養活祖孫 傳有女子包買到月底6百杯

台南永康88歲豆花伯一杯豆花買20元被婦人嫌貴，市長黃偉哲日前上門買豆花打氣引發各界關切；傳出一名好心年輕女子昨天上門自稱來自高雄，要包下半個月、每天40杯豆花，今天果真有計程車來載，等於讓阿伯到月底前都不必外出叫賣。

不過豆花伯晚間表示，他沒看到下訂的女子，是孫子接洽的，說對方會把每天40杯到月底共600杯豆花的錢匯到戶頭，老人家覺得「很不方便」，因為平常都是他每天叫賣完回家，把賺到的錢部分拿給孫子花用。

「豆花伯」住永康區復國一路250巷，每天凌晨4點起床作豆花，一天大約作40到45杯，一杯20元，全賣完賺800元，扣掉本收入微薄。日前網路傳出沒接受預訂的豆花遭「棄單」，引來各界目光，但因老人家幾十年來每天沿路叫賣，不少好心人士想光顧也找不到人，據稱連市長黃偉哲也透過警方找了幾天才找到人。

今天傳出高雄一名女子直接「包單」，今天起至月底每天所有豆花都買光，「要讓豆花伯能夠好好休息，不用頂著大太陽出門」。不過老人家說，因為他的房間在3樓，上下樓要一步一步慢慢走好幾分鐘，是孫子和對方談的，反正每天早上4點都要下樓作豆花，出去叫賣當作在運動。

網友日前在臉書「台南爆料公社」貼文，豆花伯遭客人「惡意棄單」，一杯20元還遇到奧客嫌貴，許多網友都非常不捨，黃偉哲得知也特別找上門買豆花，稱讚很好吃。

今天又傳出神秘高雄女子直接「包單」，將到月底「所有豆花都買光」，豆花伯覺得相當意外，「能夠不出去叫賣是很好」，但他說，沒看過那名年輕女子，覺得有點不習慣。