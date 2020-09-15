偏鄉學校也要營養均衡 嘉義縣義竹鄉公所自籌發點心

嘉義縣義竹鄉公所今天至光榮國小贈送80分學生每人一分雞蛋糕及保久乳，鄉長黃阿家現場也親自體驗做雞蛋糕，她表示，鄉內有多所學校是教育部認定的偏鄉中小學，公所自籌經費，希望發放小點心，可讓孩子們吃得健康、營養，事後將陸續巡迴鄉內6所學校，預計共將發出1000分。

黃阿家表示，公所與民間善心團體去年合作，由民間贊助經費、公所規畫及提供鄉內各校健康小點心，學校師生反應熱烈，雖然民間團體今年無法捐助，但她認為愛不能中斷，公所自籌約8萬元經費繼續辦理活動，由她親自發送給每位孩子，未來期望每年都可繼續辦下去。