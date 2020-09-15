蒜頭如珍寶 雲林警啟動護蒜專案防竊

蒜頭價格高昂，雲林縣多個警分局啟動護蒜專案，蒜農一度誤認警察查蒜頭囤積，警方解釋針對轄區內的加工廠、蒜農倉庫等處設置巡邏箱，並輔導業者增設監視器，加強防竊。

由於蒜頭市場價格高昂，雲林縣北港、虎尾和台西等警分局即日起針對轄區內的蒜頭存放倉庫或加工廠等處，加強巡邏。

警察近日與蒜商或蒜農接觸，被誤以為要訪查蒜頭囤積，警察解釋，為防範高價農作遭竊，因此安排勤務，並輔導業者加裝監視器。

北港警分局長王立德今天接受媒體訪問時表示，警方廣增巡邏箱並積極部署巡邏護蒜勤務，除在各農產行儲存倉庫周邊或蒜頭存放區設置巡邏箱加強防竊，另執行定點稽查、加強盤查人車等強化勤務作為。

王立德說，依地區特性結合民間守望相助巡守隊及民防義警等民力，共同執行防竊專案勤務，同時輔導業者裝設保全、照明系統防竊，加強巡護，業者提高自我防護能力，讓竊賊知難而退。

國內今年蒜頭進口量大幅降低，且本土蒜頭今年產量略降，使國內蒜頭價格，從年初每台斤價格新台幣60元，到本月飆破每斤價格已突破300元。雲林縣調查站展開行政稽查，並將相關資料送到雲林地檢署立案偵辦。