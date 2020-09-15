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營養午餐也能這樣吃！雲林斗南食物日讓學童月月吃家鄉菜

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣斗南食物日首次亮相，推出烏殼綠竹筍大餐，有別以往的菜色，讓斗南國小學生垂涎三尺。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南食物日首次亮相，推出烏殼綠竹筍大餐，有別以往的菜色，讓斗南國小學生垂涎三尺。記者陳苡葳／攝影

雲林縣斗南鎮農會串聯鎮內8所中小學推出「食物日」，將斗南鎮盛產越光米、烏殼綠竹筍、絲瓜、胡蘿蔔、馬鈴薯、台灣牛等食材導入營養午餐中，並邀請生態廚師留安昇設計菜單，今天首度亮相的烏殼綠竹筍料理美味上桌，斗南國小師生吃的不亦樂乎。縣長張麗善強調，雲林縣相當重視學童營養午餐，縣府不僅媒合團膳業者選用在地食材，加上斗南農會推廣好食材，必能讓學童「吃當季、認識當地」，落實食農教育

斗南食物日以斗南鎮當季當地食材入菜，由生態廚師留安昇發想設計菜單，斗南鎮農會總幹事張燕容說，營養午餐多是經由營養午餐秘書設計菜單後，交給團膳業者統籌採買食材，有時菜色不一定是當季，甚至當地所產，為此首度和鎮內8所中小學合作，並在每月15日推出，月月享用家鄉菜。

張燕容說，每月15日食物日，從9月15日烏殼綠竹筍大餐，10月15日絲瓜大餐，11月16日台灣牛大餐，12月15日食材大集合，讓斗南、文安、重光、大東、石龜、僑真等6所小學，及東明國中、斗南高中4000位學子一嘗斗南多元美味，邊吃午餐邊能記下食材特色，再搭配觀看10分鐘短片，從產地到餐桌認識農產品生產過程，發揮寓教於樂的食農教育成效。

張麗善指出，今天首日啟動的食物日主角為烏殼綠竹筍，產出皆通過三章一Q及生產履歷，而最近的美豬進口，雲林縣堅持瘦肉精零檢出，無論飼料廠、畜牧廠、養豬廠、屠宰廠或加工場，一概嚴格執行，沒有模糊地帶，保障大人小孩的食安權利。

雲林縣長張麗善（右二）、斗南鎮農會總幹事張燕容（左二）今天至斗南國小推動食物日，接下來每月15日也會推出當季食物日大餐。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右二）、斗南鎮農會總幹事張燕容（左二）今天至斗南國小推動食物日，接下來每月15日也會推出當季食物日大餐。記者陳苡葳／攝影
生態廚師留安昇以雲林斗南食材設計多種菜單，今天首次亮相的是烏殼綠竹筍大餐。圖／斗南高中提供
生態廚師留安昇以雲林斗南食材設計多種菜單，今天首次亮相的是烏殼綠竹筍大餐。圖／斗南高中提供
雲林縣重視學童營養午餐，除縣府媒合團膳業者選用在地食材，此次加上斗南鎮農會推廣在地食材，能讓學童「吃當季、認識當地」，落實食農教育。記者陳苡葳／攝影
雲林縣重視學童營養午餐，除縣府媒合團膳業者選用在地食材，此次加上斗南鎮農會推廣在地食材，能讓學童「吃當季、認識當地」，落實食農教育。記者陳苡葳／攝影

營養午餐 食農教育

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