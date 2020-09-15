受到閏月影響 今年文旦最佳賞味期不在中秋

今年的文旦你吃了嗎？台南麻豆柚農表示，今年因為有閏月，中秋比較晚，如果文旦等到中秋再吃，可能都會過熟，建議現在拿到就快吃，別等中秋。

台南市長黃偉哲昨天前往南紡購物中心，與中心合作銷售，只要上網查「南紡100嚴選」，就能方便買到台南優質的農特產品，黃偉哲並表示，前天又有一個貨櫃約10公噸的文旦銷往日本，這是日本中斷採購台灣文旦20多年來，首次恢復。

黃偉哲表示，今年不只重新恢復日本市場，也首度賣到加拿大多倫多，再加上香港、澳門與新加坡等市場，外銷相當暢旺。

不過麻豆柚農表示，台南的柚子還是內銷居多，只有少數外銷，主要是麻豆的柚子品質高，內銷價錢就已經很棒，反而外銷的價格不比內銷，多數是花蓮等地的文旦外銷。

台南市農業局農產行銷科科長邱季芳也表示，確實麻豆文旦外銷不多，但是政府仍會協助開闢外銷市場，避免中價位的產品太多影響國內市場價格。

而今年文旦產量不錯，但受到閏4月影響，今年的中秋是10月1日，麻豆柚農表示，中秋比較晚有好有壞，好的是從8月中的產季到中秋時間長，可以慢慢出貨，像是去年只有短短20天，農民為忙出貨，每天都忙到半夜。