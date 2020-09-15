快訊

熱帶低壓生成！秋颱「紅霞」有望成形 直奔這裡

北市文山區2高職生起口角 藍波刀捅背當場濺血

聽新聞
test
0:00 / 0:00

受到閏月影響 今年文旦最佳賞味期不在中秋

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長黃偉哲昨天前往南紡購物中心行銷台南農特產品。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲昨天前往南紡購物中心行銷台南農特產品。記者修瑞瑩／攝影

今年的文旦你吃了嗎？台南麻豆柚農表示，今年因為有閏月，中秋比較晚，如果文旦等到中秋再吃，可能都會過熟，建議現在拿到就快吃，別等中秋。

台南市長黃偉哲昨天前往南紡購物中心，與中心合作銷售，只要上網查「南紡100嚴選」，就能方便買到台南優質的農特產品，黃偉哲並表示，前天又有一個貨櫃約10公噸的文旦銷往日本，這是日本中斷採購台灣文旦20多年來，首次恢復。

黃偉哲表示，今年不只重新恢復日本市場，也首度賣到加拿大多倫多，再加上香港、澳門與新加坡等市場，外銷相當暢旺。

不過麻豆柚農表示，台南的柚子還是內銷居多，只有少數外銷，主要是麻豆的柚子品質高，內銷價錢就已經很棒，反而外銷的價格不比內銷，多數是花蓮等地的文旦外銷。

台南市農業局農產行銷科科長邱季芳也表示，確實麻豆文旦外銷不多，但是政府仍會協助開闢外銷市場，避免中價位的產品太多影響國內市場價格。

而今年文旦產量不錯，但受到閏4月影響，今年的中秋是10月1日，麻豆柚農表示，中秋比較晚有好有壞，好的是從8月中的產季到中秋時間長，可以慢慢出貨，像是去年只有短短20天，農民為忙出貨，每天都忙到半夜。

但壞的是，不到中秋文旦就已熟成，柚農表示，文旦最好吃的時間是摘下來兩周後，慢慢熟成，甜度達到最高，但如果放太久，口感風味就會差一些，麻豆文旦在8月底之前已經全部收完，太晚收的就已經過熟，會有一點酒味，而花蓮的文旦比台南的晚一些，不過今年的文旦最佳賞味是現在，不能放到中秋。

台南市長黃偉哲昨天前往南紡購物中心行銷台南農特產品。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲昨天前往南紡購物中心行銷台南農特產品。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲昨天前往南紡購物中心行銷台南農特產品。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲昨天前往南紡購物中心行銷台南農特產品。記者修瑞瑩／攝影

文旦 中秋

延伸閱讀

黃偉哲：國民黨去大陸「團進團出」變「自由行」 讓他啞然失笑

東建安捐捷克高階口罩機 黃偉哲：促台捷更多合作機緣

台南11區長調動 黃偉哲：區政、市政更密切結合

近5年成功預警41件 台南市住警器安裝率達82%

相關新聞

營養午餐也能這樣吃！雲林斗南食物日讓學童月月吃家鄉菜

雲林縣斗南鎮農會串聯鎮內8所中小學推出「食物日」，將斗南鎮盛產越光米、烏殼綠竹筍、絲瓜、胡蘿蔔、馬鈴薯、台灣牛等食材導入...

受到閏月影響 今年文旦最佳賞味期不在中秋

今年的文旦你吃了嗎？台南麻豆柚農表示，今年因為有閏月，中秋比較晚，如果文旦等到中秋再吃，可能都會過熟，建議現在拿到就快吃...

嘉縣府屏東畜牧場取經 將推動畜牧廢棄物資源化

嘉義縣長翁章梁今天與縣議會議長張明達、副議長陳怡岳等人，率各局處主管及議員至全國最現代化豬場，屏東台糖東海豐農業循環園區...

阿里山林業村流標三次 改採促參案和生態博物館群並進

嘉義市「阿里山林業村計畫」占地13.52公頃，原全採促參案鼓勵廠商投標，但因範圍有嘉義製材所歷史建築、玉山一、二村住戶搬...

雲林詔安客家文化節926登場 邀全民秋冬遊客庄

雲林縣崙背鄉、二崙鄉、西螺鎮一帶是詔安客家族群的聚集地，也是台灣詔安客家傳統聚落及人口分佈最多的區域。年度地方盛會「雲林...

遏止農地種電亂象 台東縣府不再同意2公頃以下申請案

台東縣政府配合中央政策，基於防止農地破碎化及確保國內糧食供應安全考量，即日起台東縣政府不再同意面積2公頃以下農地申請變更...

台南11區長調動 黃偉哲：區政、市政更密切結合

台南市白河區等區長因離職或退休，台南市長黃偉哲連動調整8名區長職務，並將3名主任秘書調升區長，共11區的區長調動，黃偉哲...

近5年成功預警41件 台南市住警器安裝率達82%

台南市政府消防局統計，至今年8月31日止，台南市住宅用火災警報器居家置裝率約82.01%，近5年成功預警41件，共有10...

台南永康大橋重劃區寸土寸金 市府新建停車場今啟用

台南市永康區東橋五路一帶寸土寸金，住商大樓停車場要價百萬元，市府考量一般民眾洽商訪友等需求，在東橋五路、東橋十二街路口興...

兆品酒店走入精忠國小開課 教學童當飯店達人

嘉義市精忠國小與兆品酒店嘉義店推出志工陪伴計畫，兆品派員教學童餐飲、房務、語言和西餐禮儀，且由調酒師教學童製作漸層顏色的...

殉職鐵警之母悲痛化為大愛 1500包麵捐弱勢

鐵路警察李承翰去年7月因公殉職，今年6月李父李增文也因心情鬱悶病逝，李母張秀珍一年內痛失兩至親，仍不忘幫助弱勢族群，昨捐...

台南北外環道3期上梁 未來安南區到南科僅15分鐘

台南科學園區發展帶動周遭人口成長，但往來永康交流道等銜接道路經常塞車，中央補助178億興建台南都會區北外環道路，第3期新...

熱門新聞

中壢新屋觀音大園等今早緊急停水！影響逾29萬戶

別違規小心挨罰！桃園這4處新增交通科技執法設備

影／香蕉崩盤！農委會啟動收購 旗山肥料香蕉堆滿廟埕

跌到2至7元！屏東農民百感「蕉」集 夏蕉瀕臨崩盤

拍照打卡熱點！台東大武9420電桿移除 台電還景於民

台南11區長調動 黃偉哲：區政、市政更密切結合

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。