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嘉市停車好苦 議員建議釋出林業村部分土地當停車場

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
阿里山林業村計畫範圍內有秀泰影城，附近停車需求迫切。本報資料照片
阿里山林業村計畫範圍內有秀泰影城，附近停車需求迫切。本報資料照片

嘉義阿里山林業村計畫範圍內有森林之歌、秀泰影城等知名地點，又緊鄰文化路鬧區商圈，人車眾多，停車常一位難求，市議員鄭光宏建議，在林業村尚未定案前，先整理範圍內的閒置土地，暫時釋出當停車場，解決當地停車難題。阿里山林鐵處表示，待全區整體完成規畫後，最快明年初會釋出部分土地供停車場。

鄭光宏表示，林業村範圍內有玉山一、二村，已拆遷逾70戶以上，但閒置土地都用圍籬圍起，不僅造成雜草叢生，也會成為治安死角，應想辦法整理衛生環境，並因應需求暫時定為停車場，5年來，立委、議員和當地里長都不斷疾呼，希望林鐵處回應民眾需求。

鄭光宏說，林鐵處若擔心建置停車場的經費問題，可參考嘉義市舊市公所的方式，委外交由廠商營運，包括停管設備、開闢、管理等費用都交由廠商處理，現在舊公所外圍閒置土地就可停上百輛車，若擔心土地收不回，可簽約「若政府要興辦重大建設，必須提早收回」，後續就不會有爭議。

林鐵處副處長周恆凱說，理解當地停車需求迫切，因此在秀泰影城、森林之歌已釋出部分土地當停車場，也與市政府持續合作，各機關一起努力，解決停車難題。

周恆凱說，但目前重新規畫分割林業村範圍為兩大塊，玉山一、二村等處範圍，不採促參案，將以生態博物館群形式，由林鐵處整建營運，但展區、景觀和停車場要具體設在何處，還待細部規畫，因此難以釋出部分土地做為停車場，整體活化整建後，最快明年初可規畫停車場。

嘉義市議員鄭光宏認為，阿里山林業村內閒置土地，可先釋出當停車場。圖／阿里山林鐵處提供
嘉義市議員鄭光宏認為，阿里山林業村內閒置土地，可先釋出當停車場。圖／阿里山林鐵處提供

停車場 阿里山 嘉義

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