台南市清理河面水溝有一套 獲全國評鑑特優

台南市環保局針對河面、運河及排水側溝加強清理績效卓越，榮獲環保署評鑑特優。其中河面垃圾與排水側溝汙泥清除近2016公噸，而河川垃圾以垃圾包最多。

南市環保局表示，民眾河川沿岸活動，將垃圾棄置溝渠，可能導致河道阻塞和河川汙染，影響渠道排水、河川水質、水域生態環境及民眾親近河川意願等現象，在政府通盤規畫下加強清除道路側溝、市管區域與雨水排水道，加上河川的垃圾攔除，才能榮獲行環保署最高的肯定。

環保局長謝世傑表示，統計河川垃圾攔除種類，前3名分別為垃圾包(52.3%)、塑膠類垃圾 (28.8%)與動物屍體 (8.5%)，河川垃圾主要來源是日常生活廢棄物。環保局推動清淨河面專案計畫除主動巡查並及時清除河面垃圾外，更在累積垃圾的熱區設置河面垃圾攔除網，攔阻及清除垃圾，有效減少河面垃圾，維護河川環境清淨。去年台南市清除河面垃圾1588.29公噸、排水側溝汙泥427.92公噸。

安平運河是台南市的重要觀光景點，環保局設置即時水質監測儀器及影像監控系統，若影像監控系統發現河面有垃圾累積，就由河面垃圾船舶進行清除作業，維持乾淨面貌。