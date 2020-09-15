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阿里山林業村流標三次 改採促參案和生態博物館群並進
嘉義市「阿里山林業村計畫」占地13.52公頃，原全採促參案鼓勵廠商投標，但因範圍有嘉義製材所歷史建築、玉山一、二村住戶搬遷問題，歷經2年都流標，阿里山林鐵處重新規畫，將全區分割成兩大塊土地，一塊做生態博物館群，另一塊採促參案，目前已辦完說明會，最快明年初能公告招標。
阿里山林業村計畫已提出10年，希望打造嘉義市為「雲嘉南休憩中心」，也成為阿里山的核心入口，範圍內有森林之歌、木造倉庫、嘉義製材所、玉山一、二村、果菜市場和魚市場等單位，土地都為林務局所有。
阿里山林鐵處副處長周恆凱說，原促參規畫流標，是因範圍有嘉義製材所，具有文資身分，任何運用都要走文資程序，加上玉山一、二村目前約有10戶還未搬遷和陸客逐年減少問題，因此廠商投標意願低。
周恆凱說，經檢討調整促參範圍，分割成兩大塊土地，一塊是由原果菜魚市場沿著台鐵縱貫線至秀泰影城對面共7.2公頃的土地，因土地運用沒問題，畫為促參案，未來會有林業國際交流中心，以林業文化為理念，結合住宿、美食、購物等商場，並利用綠地串接，讓旅客能休閒觀光。
另一塊6.32公頃土地有嘉義製材所、玉山一、二村等，則畫為「生態博物館群」，由林鐵處爭取經費規畫，未來將以林鐵沿線歷史價值為主題設立展區，例如製材所就是博物館群其中一處展區。
周恆凱說，目前已與當地居民開完說明會，完成可行性評估跟先期規畫後，將報農委會審查核定，促參案預定明年1月公告招標，生態博物館區最快也會盡快爭取經費整建，再評估委外營運。
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