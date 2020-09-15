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雲林詔安客家文化節926登場 邀全民秋冬遊客庄

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
西螺地區各小學將詔安客家文化融入課程教學中，讓小朋友參與學習詔安客家開口獅藝。記者陳苡葳／攝影
西螺地區各小學將詔安客家文化融入課程教學中，讓小朋友參與學習詔安客家開口獅藝。記者陳苡葳／攝影

雲林縣崙背鄉、二崙鄉、西螺鎮一帶是詔安客家族群的聚集地，也是台灣詔安客家傳統聚落及人口分佈最多的區域。年度地方盛會「雲林詔安客家文化節」將自9月26日開始舉行，今年主打民俗、客語、武術、開嘴獅及布袋戲、產業美食、遊客庄踩線團等多元主題體驗，呈現詔安客家文化多采風貌。

縣長張麗善表示，雲林詔安客家人約有10萬多人，至今仍保有珍貴的詔安客語腔調、傳統民俗、技藝與美食，今年縣府與崙背、二崙、西螺等鄉鎮，及各民間社團、學校與宮廟展開系列活動；重頭戲包括9月26日西螺大橋將有萬眾囑目的「千人舉火把」儀式，中秋夜10月1日「水汴頭迎暗景」，10月17日二崙詔安客藝文嘉年華，10月24日詔安客老屋巡禮鐵馬小旅行等。

崙背鄉長李泓儀說，9月26日下午4點30分開幕式將在崙背鄉立圖書館舉行，分別推出紙火把製作、客語闖關、武術實地教學體驗、開嘴獅DIY及布袋戲操偶、美食品嚐等體驗；二崙鄉長鍾福助表示，來惠社區「回頭屋古早屋音樂會」首度在詔安客家古早屋「福綿堂」舉辦音樂會，將有樂團LIVE演出、古早屋導覽、客語闖關、美食品嚐等活動。

文化觀光處長陳璧君說，今年還特別結合貓兒干文史協會策畫「客庄印象」展示與文化論壇，針對具有特色的四大雲林詔安客家民俗，卜米籮、著年、摜雞酒及迎暗景進行研討，探討不同的詔安客家文化風貌。

陳璧君指出，今年西螺地區各小學也將詔安客家文化融入課程教學中，讓小朋友參與詔安客家開口獅藝及武術傳承，同時雲林縣故事人協會以「咱來去踅街故事夏令營」結合二崙老街美食，透過客家美食呈現獨具風格的繪本。歡迎全台民眾9月26日至10月25日秋冬遊雲林，順道體驗雲林詔安客家獨特文化魅力。

2020雲林詔安客家文化節主打體驗活動，讓大小朋友邊玩邊回味客家童趣。記者陳苡葳／攝影
2020雲林詔安客家文化節主打體驗活動，讓大小朋友邊玩邊回味客家童趣。記者陳苡葳／攝影
一年一度的地方盛會雲林詔安客家文化節，將自9月26日開始舉行，為期一個月。記者陳苡葳／攝影
一年一度的地方盛會雲林詔安客家文化節，將自9月26日開始舉行，為期一個月。記者陳苡葳／攝影
2020雲林詔安客家文化節以民俗、客語、武術、開嘴獅及布袋戲、產業美食、遊客庄踩線團等主題體驗活動呈現詔安客家文化風貌。記者陳苡葳／攝影
2020雲林詔安客家文化節以民俗、客語、武術、開嘴獅及布袋戲、產業美食、遊客庄踩線團等主題體驗活動呈現詔安客家文化風貌。記者陳苡葳／攝影

客家美食 客家文化節 客語

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