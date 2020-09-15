台塑啟動秋節愛心列車 10年捐逾億元關懷送到家
中秋將屆，台塑和慶寶勤勞基金會員工今天起動秋節愛心列車，帶著秋節禮品和慰問金，一早分頭挨家挨戶送秋禮，麥寮鄉、台西鄉、褒忠鄉、崙背鄉、東勢鄉、四湖鄉、大城鄉等麥寮廠區周邊七鄉1315戶低收入戶，每戶3000元禮金及台塑生醫禮品，一口氣發送435萬元，秋節禮金，讓貧苦人家提早感受秋節溫暖。
台塑關懷列車今天起跑，由台塑六輕副總經理陳文仰親至率隊，赴麥寮鄉海豐村關懷送禮，村長陳連對陪同關懷，除送禮金禮品，還噓寒問暖，遇老人家，要他們天氣轉涼，日夜溫差大，注意保暖，讓受惠戶感到滿心溫暖，連聲道謝。
由於今年各地文旦盛產，雲林斗六文旦與台南麻豆文旦、花蓮鶴岡文旦，多汁味美，尤其雲林文旦品質優冠全省。為幫農民促銷，推廣斗六文旦，台塑也委請斗六農產品市場公司總經理張明璁推薦優質文旦禮盒，贈送給這次協助辦理關懷七鄉鎮低收入戶的所有村長及村幹事，協助台塑關懷之旅。
陳文仰說，台塑企業暨慶寶勤勞基金會長期關懷低收入戶，從2011年開辦迄今共發放33686戶次，累計捐助金額已破億，達1.12億元，10年不間斷，期望透過關懷與幫助，多少給困頓家庭生活助力。
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