遏止農地種電亂象 台東縣府不再同意2公頃以下申請案

台東縣政府配合中央政策，基於防止農地破碎化及確保國內糧食供應安全考量，即日起台東縣政府不再同意面積2公頃以下農地申請變更作為太陽光電發電設施使用。

縣府財經處綠能推動辦公室表示，行政院農業委員會今年7月28日修正公告「農業用地變更使用審查作業要點」，限制2公頃以下農地變更作太陽光電發電設施使用，但為維護台東縣整體農業經營環境，在農委會修改要點之前，即嚴格把關，近年總受理申請案件約182件，僅15件在法令修正前核准。

縣府地政處統計近2年，台東縣非都市農牧用地申請作為太陽光電發電設施使用案件，零星加總面積計約22公頃，因在農地上零星個案申請種電情形日益增加，確實有造成農業經營環境畸零破碎，影響台東縣整體景觀的問題。

地政處表示，因中央對農地種電亂象將從嚴把關，限制2公頃以下農地不同意變更作太陽光電發電設施使用，2公頃以上農地變更須由農委會同意。

地政處表示，因農地農用才能享有農保、稅務減免及相關農業補助，為避免衍生糾紛，提醒民眾若有業者遊說提供農地種電，請先了解自身權益後，再做決定。