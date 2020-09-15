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台南11區長調動 黃偉哲：區政、市政更密切結合

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲調動11名區長職務。圖／本報資料照片
台南市長黃偉哲調動11名區長職務。圖／本報資料照片

台南市白河區等區長因離職或退休，台南市長黃偉哲連動調整8名區長職務，並將3名主任秘書調升區長，共11區的區長調動，黃偉哲說，區長是執行市府政策的火車頭，這次的調整秉持「培養在地治理人才」的原則，期勉接地氣。

白河區長蕭福清調都市發展局專門委員、南區區長蔡秀琴調教育局專門委員，原東山區長董麗華調任白河區長，原鹽水區長呂煌男調任東山區長，原下營區長姜家彬調鹽水區長，原柳營區長李宗翰調下營區長，原中西區主任秘書汪慶龍調升柳營區長，原大內區區長李賢村調升關廟區長，原仁德區主任秘書李義隆調升大內區長，原龍崎區長蕭琇華調升南區區長，原東區主任秘書顏振羽調升龍崎區長。

黃偉哲表示，文官是屬於國家公共財，區長職務是執行市府政策的火車頭，為激勵基層公務人員士氣，區長職務以目前任職台南市各區公所公務人員為主，另外也調整擔任現職年限屆滿6年的區長職務。

黃偉哲說，考量每個人力資源的專長及配合各行政區的特色，希望透過調任不同行政區域服務的歷練，增加區長地方治

理能力。他期許新上任的區長能延續過去區長的發展基礎，充分了解各區情況與民眾需求，讓區政與市政更密切結合，並善用地方資源，負責規畫、執行各項政策，讓市政順利推動，市民福祉大躍進。

黃偉哲 白河

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