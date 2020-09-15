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兆品酒店走入精忠國小開課 教學童當飯店達人

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
兆品嘉義店派員教精忠國小學童們調製漸層飲料。圖／精忠國小提供
兆品嘉義店派員教精忠國小學童們調製漸層飲料。圖／精忠國小提供

嘉義市精忠國小與兆品酒店嘉義店推出志工陪伴計畫，兆品派員教學童餐飲、房務、語言和西餐禮儀，且由調酒師教學童製作漸層顏色的果汁飲料，展現飯店的「職人精神」。

精忠國小校長楊勛凱說，新課綱精神強調在真實情境裡，學習解決問題的方法，未來兆品會帶學童實際到飯店，真正學習房務工作，給予孩子們楷模學習。

2019年9月起，兆品嘉義店總經理宋滿金和楊勛凱討論，希望能夠帶給學生課本以外的知識，多了解外面社會的真實情境，雙方便開始一系列志工陪伴的課程，每月都會舉辦，每當兆品開車駛入校園，孩子們都會大喊「兆品酒店來了」，等待全新體驗。

兆品與學童第一堂課，是由中餐主廚吳其欣及蕭國鴻打頭陣，教導學童「畫盤藝術」及「夏季蔬果捲」。蕭國鴻告訴學童，好吃的食物，也要有漂亮的盤飾去襯托，才能創造出菜餚價值，一步一步教導孩子們畫盤的技巧。吳其欣利用簡易取得的食材，春捲皮、西瓜、肉鬆、香菜、美乃滋，教學生製作開胃的蔬果料理。

在「創意折毛巾」的課程中，教導學童將毛巾摺成各種動物，飯店會因應不同的節慶或紀念日，將毛巾摺成可愛的小動物放在房間裡布置，帶給客人驚喜，也請來吧台調酒師，展開「小小BAR tender」課程，讓不能喝酒的學生，也能調製美麗漸層的果汁飲料。

精忠國小與美國德州Lakeview Elementary小學安排交流活動，不定期進行一對一影音視頻，分享兩國的特別假期與文化，兆品得知後，便透過「小小英文導覽員」課程，用英文學習介紹嘉義的四季景點、美食小等，讓學生將嘉義市的特色介紹給德州朋友。

兆品經理許筑雅說，志工陪伴計畫讓精忠的孩子們對飯店領域與生活有更深一層的了解，校方以及家長都給予陪伴計畫正面的肯定。

兆品嘉義店派員教精忠國小學童們調製漸層飲料。圖／精忠國小提供
兆品嘉義店派員教精忠國小學童們調製漸層飲料。圖／精忠國小提供
兆品嘉義店派員教精忠國小學童們調製漸層飲料。圖／精忠國小提供
兆品嘉義店派員教精忠國小學童們調製漸層飲料。圖／精忠國小提供
兆品嘉義店派員教精忠國小學童們調製漸層飲料。圖／精忠國小提供
兆品嘉義店派員教精忠國小學童們調製漸層飲料。圖／精忠國小提供
兆品嘉義店派員教精忠國小學童們調製漸層飲料。圖／精忠國小提供
兆品嘉義店派員教精忠國小學童們調製漸層飲料。圖／精忠國小提供

嘉義

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