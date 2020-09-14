學甲爐渣清運近900噸 環保局：作業公開邀鄉親監督

台南學甲明祥馨將爐渣掩埋在農地引起地方撻伐，市府要求180天內完成清理並開罰7萬2千元，環保局表示，本月4日業者開始作業，已清運近900噸廢料，過程絕對依法執行公權力，歡迎外界到場共同監督。

台南市議會組成專案調查小組今前往現勘，一行人先前往被傳出地底下回填爐渣再出售蓋廠房的學甲工業區集合，再到明祥馨級配堆置場及違法掩埋爐渣的農地，最後再回到區公所聽取環保局簡報，有超過20名議員出席，會中要求市府在議會定期會提出更完整說明。

市議員陳昆和、蔡育輝、謝龍介、林燕祝、盧崑福、林易瑩、方一峰、蔡淑惠、洪玉鳳等人先後發言，擔任會議主席的國民黨籍市議員李文俊，因意見看法不一，一度還跟同黨議員蔡育輝發生口角。

陳昆和等人質疑，掩埋爐渣範圍大，檢測點太少，檢驗結果重金屬、戴奧辛雖沒超標，但不表示周邊農地就沒受到汙染，要求環保局做背景調查並提供數據。

林燕祝質疑，發生問題農田跟2015年出狀況農田比鄰，且登記在同1人名下，且附近還有其他農地，應該要主動啟動調查。

環保局長謝世傑數度說明，強調依法執行公權力，並指出，過程坦蕩蕩，不因對象有別，歡迎關心民眾到場共同監督。

環保局表示，將依專案小組所提建議加驗土壤背景值，並提供相關檢測數據予議會，針對180工作天後完成清理驗證工作，將會同相關單位共同辦理。

另外，本案104年及109年各項採樣工作，均配合地檢署調查開挖採樣，程序公開透明，各項分析由認證分析實驗室執行，檢測報告可供議會參酌。