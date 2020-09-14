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替代役男隨側照顧 陪伴傷病退停役人員迎向陽光
因公受重傷的退役人員，下半生多需由家人及看護照顧，造成家庭生計及精神負擔，對此內政部役政署除給予贍養金，幫助解決生活困境，每年也定期舉辦聯誼活動，鼓勵退役人員及親屬走出戶外，迎向陽光。今年度聯誼活動今天在劍湖山飯店舉行，退役人員齊聚一堂相互交流，在歡樂氣氛中提前歡度中秋佳節。
內政部次長陳宗彥、副縣長謝淑亞、民政處副處長陳良駿等人今天皆出席活動，表達對受傷人員的關懷之意，會中安排禮品摸彩、替代役公益大使團特技、魔術等表演，袍澤弟兄也自組樂團歌唱表演，炒熱現場氣氛。
陳宗彥表示，針對傷病退停役人員，目前全台20縣市政府有開放家屬申請居家陪伴關懷、陪同就醫、生活起居協助等多元化關懷服務，家屬可向所地方政府申請替代役男，陪伴傷病退伍退役人員，目前全台已遴派862位替代役男，協助124位受傷退役人員生活協助服務。
謝淑亞說，目前縣內有36名傷病退停役人員，縣府替代役也定時定期提供愛心服務，包括協助就醫、生活起居、打掃居家環境、收發信件、藥物藥品購買、代購膳食等，成效相當好，也讓傷病弟兄多有機會和外界接觸。
今天共有來自中部五縣市傷病退停役人員及替代役男參加，除發放慰問金及安養津貼，會後也招待大家到劍湖山樂園遊玩；陳良駿指出，替代役男提供袍澤生活協助，不僅讓他們與社會產生緊密連結，役男在服務過程中身心靈也有所穫，眼界更開闊，盼社會大眾透過活動，看見社會中仍有一角落，需要大家關心和幫助。
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