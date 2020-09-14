雲林進入垃圾零廢時代 引進國內第1套ZWS零廢處理系統

零廢棄物時代來臨了！雲林縣政府為解決多年來垃圾囤積與焚化困難的危機，花費5千8百萬元引進國內第1套自製研發成功的「零廢棄資源化系統」，將過去的MT系統處理留下55%的廢棄物降至17%，且這17%可再轉化為可用資源，等同是零廢棄，讓雲林縣正式走進零廢棄時代。

雲林縣長張麗善、環保局長鄭育麟、虎尾鎮長丁學忠及代會主席林嘉弘及多位議員，今天共同啟動「零廢棄資源化系統」，象徵雲林正式走進零廢時代，一行人並到零廢工場，實勘如何把垃圾變黃金的製程。

張麗善指出，雲林日產320噸生活垃圾，都採掩埋或委託外縣市焚化，為提升垃圾資源再利用，過去曾引進MT處理系統，但因這套系統處理後的廢料仍多達55%，為能達到更精進的去化工程，最近引進第三代改良的「ZWS零廢棄資源化系統」，試運轉半個月十分順利。

張麗善說，縣府以5800萬元推動這項計畫，透過破碎、分選、減量及乾化處理，預計每天可處理150噸垃圾，並藉由處理流程將垃圾轉換燃料，供作鍋爐輔助燃料之用，達到垃圾資源化目標，為提升新設備的運轉效能，呼籲民眾仍要落實垃圾分類減量。

環保局長鄭育麟也說，「零廢棄資源化系統」的成品（RDF）產製率達35%到40%，是過去的3到4倍，廢料控制在17%以下，成品和廢料產出比例均符合契約規範，更重要的是17%廢料中，約有80%為腐植土有機物及砂石，可用於掩埋場覆土，其餘20%則是輕質塑膠、玻璃陶土等，透過重力分離後，重回處理流程或作為低強度混凝土基材使用，達到零廢目標。