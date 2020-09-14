快訊

5秒即溢堤！網友分享山區下游驚人水勢影片：千萬勿輕忽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林進入垃圾零廢時代 引進國內第1套ZWS零廢處理系統

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣引進全國第一套「零廢棄資源化系統」，讓垃圾處理達到零廢且轉換成可用資源，讓雲林進入零廢時代，化解垃圾危機。記者蔡維斌／攝影
雲林縣引進全國第一套「零廢棄資源化系統」，讓垃圾處理達到零廢且轉換成可用資源，讓雲林進入零廢時代，化解垃圾危機。記者蔡維斌／攝影

廢棄物時代來臨了！雲林縣政府為解決多年來垃圾囤積與焚化困難的危機，花費5千8百萬元引進國內第1套自製研發成功的「零廢棄資源化系統」，將過去的MT系統處理留下55%的廢棄物降至17%，且這17%可再轉化為可用資源，等同是零廢棄，讓雲林縣正式走進零廢棄時代。

雲林縣長張麗善、環保局長鄭育麟、虎尾鎮長丁學忠及代會主席林嘉弘及多位議員，今天共同啟動「零廢棄資源化系統」，象徵雲林正式走進零廢時代，一行人並到零廢工場，實勘如何把垃圾變黃金的製程。

張麗善指出，雲林日產320噸生活垃圾，都採掩埋或委託外縣市焚化，為提升垃圾資源再利用，過去曾引進MT處理系統，但因這套系統處理後的廢料仍多達55%，為能達到更精進的去化工程，最近引進第三代改良的「ZWS零廢棄資源化系統」，試運轉半個月十分順利。

張麗善說，縣府以5800萬元推動這項計畫，透過破碎、分選、減量及乾化處理，預計每天可處理150噸垃圾，並藉由處理流程將垃圾轉換燃料，供作鍋爐輔助燃料之用，達到垃圾資源化目標，為提升新設備的運轉效能，呼籲民眾仍要落實垃圾分類減量。

環保局長鄭育麟也說，「零廢棄資源化系統」的成品（RDF）產製率達35%到40%，是過去的3到4倍，廢料控制在17%以下，成品和廢料產出比例均符合契約規範，更重要的是17%廢料中，約有80%為腐植土有機物及砂石，可用於掩埋場覆土，其餘20%則是輕質塑膠、玻璃陶土等，透過重力分離後，重回處理流程或作為低強度混凝土基材使用，達到零廢目標。

張縣長表示，將來會持續爭取擴充設備達到六萬噸處理量，化解雲林垃圾危機，讓垃圾變黃金，達到零廢和自理的目標。

雲林縣啟動全國第一套「零廢棄資源化系統」，讓垃圾處理達到零廢且轉換成可用資源，讓雲林進入零廢時代，化解垃圾危機。記者蔡維斌／攝影
雲林縣啟動全國第一套「零廢棄資源化系統」，讓垃圾處理達到零廢且轉換成可用資源，讓雲林進入零廢時代，化解垃圾危機。記者蔡維斌／攝影
雲林縣啟動全國第一套「零廢棄資源化系統」，讓垃圾處理達到零廢且轉換成可用資源，讓雲林進入零廢時代，化解垃圾危機。記者蔡維斌／攝影
雲林縣啟動全國第一套「零廢棄資源化系統」，讓垃圾處理達到零廢且轉換成可用資源，讓雲林進入零廢時代，化解垃圾危機。記者蔡維斌／攝影
雲林縣啟動全國第一套「零廢棄資源化系統」，讓垃圾處理達到零廢且轉換成可用資源，讓雲林進入零廢時代，化解垃圾危機。記者蔡維斌／攝影
雲林縣啟動全國第一套「零廢棄資源化系統」，讓垃圾處理達到零廢且轉換成可用資源，讓雲林進入零廢時代，化解垃圾危機。記者蔡維斌／攝影
雲林縣啟動全國第一套「零廢棄資源化系統」，讓垃圾處理達到零廢且轉換成可用資源，讓雲林進入零廢時代，化解垃圾危機。記者蔡維斌／攝影
雲林縣啟動全國第一套「零廢棄資源化系統」，讓垃圾處理達到零廢且轉換成可用資源，讓雲林進入零廢時代，化解垃圾危機。記者蔡維斌／攝影
雲林縣啟動全國第一套「零廢棄資源化系統」，讓垃圾處理達到零廢且轉換成可用資源，讓雲林進入零廢時代，化解垃圾危機。記者蔡維斌／攝影
雲林縣啟動全國第一套「零廢棄資源化系統」，讓垃圾處理達到零廢且轉換成可用資源，讓雲林進入零廢時代，化解垃圾危機。記者蔡維斌／攝影
垃圾處理後的廢棄物經過再處理，成為有機物質用來覆土或建材，讓垃圾變黃金。記者蔡維斌／攝影
垃圾處理後的廢棄物經過再處理，成為有機物質用來覆土或建材，讓垃圾變黃金。記者蔡維斌／攝影
雲林縣啟動全國第一套「零廢棄資源化系統」，讓垃圾處理達到零廢且轉換成可用資源，讓雲林進入零廢時代，化解垃圾危機。記者蔡維斌／攝影
雲林縣啟動全國第一套「零廢棄資源化系統」，讓垃圾處理達到零廢且轉換成可用資源，讓雲林進入零廢時代，化解垃圾危機。記者蔡維斌／攝影

張麗善 廢棄物

延伸閱讀

雲林零廢棄資源化系統啟用 逐步解決垃圾問題

雲林迎古蹟日 虎尾好戲揭序幕

雲林蔦松高中與日本交流 視訊展畫作

國民黨反萊豬公投 雲林縣長張麗善帶頭簽署

相關新聞

替代役男隨側照顧 陪伴傷病退停役人員迎向陽光

因公受重傷的退役人員，下半生多需由家人及看護照顧，造成家庭生計及精神負擔，對此內政部役政署除給予贍養金，幫助解決生活困境...

雲林進入垃圾零廢時代 引進國內第1套ZWS零廢處理系統

零廢棄物時代來臨了！雲林縣政府為解決多年來垃圾囤積與焚化困難的危機，花費5千8百萬元引進國內第1套自製研發成功的「零廢棄...

9成8闖紅燈或紅燈右轉違規 雲林警兩周取締近3千件

雲林縣警察局重要路口擴大執法上路兩周，告發取締件數高達2936件，等同國庫進帳約350萬元，交通隊指出，其中高達9成8闖...

影／台南都會區北外環道第3期工程 蔡總統主持新建上梁

台南都會區北外環道路第3期新建工程，今天舉行鋼箱梁上梁典禮，總統蔡英文主持儀式。預計4期完工通車後將紓解南科與中山高永康...

一秒重返日本昭和時代 台南巷弄轉角的桑原商店

台南有間日式甜點舖，可以一秒讓人重返日本昭和時代！1926至1988橫跨63年的昭和時代，深受西方文化影響、民風逐漸開放，發展出了百變迷人的昭和風格...

台南北外環道工程上梁 蔡總統：任務重中之重

總統蔡英文今天出席台南都會區北外環道路第3期新建工程鋼箱梁上梁典禮時指出，南科園區帶動周邊地區人口成長，北外環道有助紓解...

嘉縣員警關懷獨老有感 治安滿意度超高、還救了一命

嘉義縣警察局去年5月起首創運用員警勤區查察及巡邏等勤務機會，主動關懷、訪視轄內獨居老人，並適時提供防詐騙、防竊等預防犯罪...

失去雙手及聽覺 生命勇士以畫對話勤走校園散發正能量

家住台中、原是營造工程師的林宥辰，29年前在工安意外中重傷，失去雙手、聽力受損，面對重大打擊，他努力挺過傷痛，以口足作畫...

影／化作大愛！鐵警李承翰母親捐千分關廟麵給低收入戶

鐵路警察李承翰去年因公殉職，今年6月李父李增文也因心情鬱悶病逝，鐵路警察局高雄分局警友會、顧問團和志工隊等集資15萬元奠...

收交通罰單很不爽！台南新增便捷繳錢方法

收到交通違規罰款單可能不是很開心，但台南市政府新增交通違規罰鍰便民方式，讓你繳款更方便，除現行繳納管道外，即日起也得以「...

將軍漁港辦國慶焰火暖場活動 海釣改下月開放

宜蘭縣頭城大溪漁港日前發生瘋狗浪席捲釣客的死傷慘劇，台南市府原宣布將軍漁港南防波堤，部分區域開放海釣，釣客擔憂會因此影響...

雲林迎古蹟日 虎尾好戲揭序幕

雲林縣府文觀處為響應9月19日的全國古蹟日，昨天開始推出一系列響應活動，首站來到虎尾建國1村，以回到1989年的劇場式導...

熱門新聞

今年警政署分局長班放榜 台東林志弘唯一原住民上榜

基隆暴雨成災 大武崙沙灘出現峽谷峭壁

基隆兩家老人長照中心30日撤照 65名老人找不到床位安置

李登輝追思告別禮拜 9月18、19日淡水交管

捷運站一堆人報案機車遭竊 結果...都是被拖吊

他8年前獲選模範警察 今再添喜事考上分局長班

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。