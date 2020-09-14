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9成8闖紅燈或紅燈右轉違規 雲林警兩周取締近3千件

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣斗六市中山路及太平路口今年增設紅綠燈號誌後，肇事情形大幅減少。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六市中山路及太平路口今年增設紅綠燈號誌後，肇事情形大幅減少。記者陳苡葳／攝影

雲林縣警察局重要路口擴大執法上路兩周，告發取締件數高達2936件，等同國庫進帳約350萬元，交通隊指出，其中高達9成8闖紅燈或紅燈右轉違規。雖然新制上路，民眾仍需時間了解相關規定，但還是得主動檢視自身交通習慣是否正確。

縣警局交通隊和六大警分局9月1日起展開全縣重要路口擴大執法，針對十大易肇事路口及易違規路口進行違規取締工作；交通隊統計，第一周告發取締有2058件，第二周件數明顯減少，約878件，可見執法成效彰顯。

十大易肇事路口，其中斗六市占5處居冠，光是大學路就有3處易肇事路口，斗六警分局截至昨天止的取締件數也占第一，共有537件；有3處重點路口的虎尾鎮則位居第三名，取締件數436件。

而全縣闖紅燈或紅燈右轉共計開罰2878件，其次汽機車不停讓行人及視覺障礙者有7件，車輛轉向不暫停讓行人及視覺障礙者優先通行則有5件；另外行人違反路權，未依規定行走行穿線及未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路有46件。

交通隊表示，闖紅燈者處1800以上至5400元以下罰鍰，紅燈右轉行為者，處600元至1800元以下罰鍰。取締重點主要為加強駕駛及行人尊重弱勢族群的交通觀念，經易肇事路口放慢通行，注意前車及周邊行人，也請勿貪快「搶黃燈」結果闖紅燈而因小失大，遵守交通規則方為上策。

雲林縣十大易肇事路口，斗六市就有5處，其中大學路段就有3處，駕駛人及行人通行應減速，並注意前車及周邊狀況。記者陳苡葳／攝影
雲林縣十大易肇事路口，斗六市就有5處，其中大學路段就有3處，駕駛人及行人通行應減速，並注意前車及周邊狀況。記者陳苡葳／攝影
雲林縣警察局重要路口擴大執法上路兩周，交通隊仍不斷宣導新制法規，強化駕駛及行人尊重弱勢族群的交通觀念。記者陳苡葳／攝影
雲林縣警察局重要路口擴大執法上路兩周，交通隊仍不斷宣導新制法規，強化駕駛及行人尊重弱勢族群的交通觀念。記者陳苡葳／攝影

斗六 警察

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