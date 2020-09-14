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影／台南都會區北外環道第3期工程 蔡總統主持新建上梁

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南都會區北外環道第3期工程，蔡總統今天主持新建上梁。記者周宗禎／攝影
台南都會區北外環道第3期工程，蔡總統今天主持新建上梁。記者周宗禎／攝影

台南都會區北外環道路第3期新建工程，今天舉行鋼箱梁上梁典禮，總統蔡英文主持儀式。預計4期完工通車後將紓解南科與中山高永康交流道周遭壅塞車流。蔡總統表示，眾人期盼工程早日完工，有效紓解南科交通壅塞問題，整合各個區域發展，帶動整體產業升級，台南未來將是台灣半導體產業鏈的重鎮。

蔡英文說，今天的上梁典禮對台南市的交通具有很重要的意義，北外環道路工程全線通車後將成為關鍵的路廊，串聯南科、永康工業區、台南市區，以及科技工業區等區域，讓安平到南科僅需15分鐘；除了打通國道8號、台1線道路的瓶頸，改善南科的聯外交通，讓民眾的日常通勤更便利外，北外環道路配合現有的國道1號及3號，與台86線和台61線，能有效改善東西向的路網，讓台南市1小時生活圈的目標順利成形。

蔡英文表示，Google宣佈來南科投資、台積電近期也第4次於南科購地建廠、南科三期的擴建案也已核定，過去說到科技業大家都會想到竹科，如今南科也不遑多讓，未來台南即是半導體產業的重鎮，因應產業聚落的成形，聯結內外的交通網絡建立也要加快腳步。

黃偉哲表示，台南都會區北外環道路中央補助178億，是2009年中央補助台南鐵路地下化300多億後最重大的交通建設，對改善台南市的交通與增進民眾的生活便利都具有重大的意義，非常感謝中央的大力襄助、在地立委的爭取預算，與議會的全力支持，大家都引項期盼隨著台積電5奈米、3奈米以及相關的工廠進駐南科，所帶來的整體就業潮跟人流車潮，能隨著工程的逐項完工，有效紓解因南科就業人口的提高而帶來的通勤需求。

市府工務局說，北外環道路全長14公里分4期開闢；第3期沿鹽水溪北岸，目前由大洲排水往東，為減少對交通影響，跨越段橋梁採鋼箱梁橋吊裝跨越國1，銜接第1期工程全長2.682公里，預訂明年8月完工。

第4期工程西起台17線大港觀海橋，東至台19線溪頂寮大橋銜接第2期工程，經費58億元，路線長3.7公里，營建署目前正辦理規畫設計。

台南都會區北外環道第3期工程，蔡總統今天主持新建上梁。記者周宗禎／攝影
台南都會區北外環道第3期工程，蔡總統今天主持新建上梁。記者周宗禎／攝影
台南都會區北外環道第3期工程，蔡總統今天主持新建上梁。記者周宗禎／攝影
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南科 蔡英文 半導體

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