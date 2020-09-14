替代役男擔任長照要角 陪伴傷病退伍人員

內政部政務次長陳宗彥今天出席一項聯誼活動指出，役政署也在做長照，替代役男在長照上擔任重要角色，陪伴、照顧傷病退伍退役人員。

陳宗彥今天代表內政部長徐國勇出席中部5縣市「109年役路相伴─袍澤情深座談」，是服役期間因公受傷成殘身障退停役弟兄聯誼活動。

陳宗彥致詞表示，目前社會最重視的長期照顧，內政部役政署也在做，而且不輸衛生福利部，替代役男在長照工作擔任重要角色，組成公益大使下鄉關懷老人、小孩，陪伴傷病退伍退役人員。

陳宗彥舉例說，一名醫學系畢業且取得醫生執照的替代役男，將所學用在照顧臥床的傷殘退役人士，替他翻背、做復健；另外有一名學音樂的替代役男，則陪伴服役期間聽力受損的弟兄，讓只剩微弱聽覺的他，還能感受音樂的美妙，兩人後來也成為好朋友。

內政部役政署長龔昶仁表示，活用替代役人力，針對傷病退停役弟兄，開放家屬申請居家陪伴關懷、陪同就醫、生活起居協助等多元化服務。家屬可以就需求向地方縣市政府申請替代役男，來陪伴傷病退伍退役人員。

雲林縣民政處副處長陳良駿指出，目前雲林縣轄內有36名傷病退停役人員，替代役男定期協助就醫、打掃居家環境、藥物藥品購買、代購膳食等，使家屬能夠在照護傷病人員的生活中暫時獲得喘息。