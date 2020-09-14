快訊

史上首次電價連五凍！經濟部拍板 下半年電價不調整

曾與小泉孝太郎爆戀情 36歲蘆名星驚傳家中身亡

替代役男擔任長照要角 陪伴傷病退伍人員

中央社 / 雲林縣14日電
內政部政務次長陳宗彥（右）。記者蔡晉宇／攝影
內政部政務次長陳宗彥（右）。記者蔡晉宇／攝影

內政部政務次長陳宗彥今天出席一項聯誼活動指出，役政署也在做長照替代役男在長照上擔任重要角色，陪伴、照顧傷病退伍退役人員。

陳宗彥今天代表內政部長徐國勇出席中部5縣市「109年役路相伴─袍澤情深座談」，是服役期間因公受傷成殘身障退停役弟兄聯誼活動。

陳宗彥致詞表示，目前社會最重視的長期照顧，內政部役政署也在做，而且不輸衛生福利部，替代役男在長照工作擔任重要角色，組成公益大使下鄉關懷老人、小孩，陪伴傷病退伍退役人員。

陳宗彥舉例說，一名醫學系畢業且取得醫生執照的替代役男，將所學用在照顧臥床的傷殘退役人士，替他翻背、做復健；另外有一名學音樂的替代役男，則陪伴服役期間聽力受損的弟兄，讓只剩微弱聽覺的他，還能感受音樂的美妙，兩人後來也成為好朋友。

內政部役政署長龔昶仁表示，活用替代役人力，針對傷病退停役弟兄，開放家屬申請居家陪伴關懷、陪同就醫、生活起居協助等多元化服務。家屬可以就需求向地方縣市政府申請替代役男，來陪伴傷病退伍退役人員。

雲林縣民政處副處長陳良駿指出，目前雲林縣轄內有36名傷病退停役人員，替代役男定期協助就醫、打掃居家環境、藥物藥品購買、代購膳食等，使家屬能夠在照護傷病人員的生活中暫時獲得喘息。

替代役男 內政部 長照

延伸閱讀

康軒老董居家檢疫手機放家趴趴走 指揮中心證實有前例

康軒董座趴趴走沒人發現？陳宗彥：不帶手機規避

澎湖模擬空難救災演習 近400人次參與過程逼真

國慶大會首度開放500民眾觀禮 9月7日線上報名

相關新聞

9成8闖紅燈或紅燈右轉違規 雲林警兩周取締近3千件

雲林縣警察局重要路口擴大執法上路兩周，告發取締件數高達2936件，等同國庫進帳約350萬元，交通隊指出，其中高達9成8闖...

影／台南都會區北外環道第3期工程 蔡總統主持新建上梁

台南都會區北外環道路第3期新建工程，今天舉行鋼箱梁上梁典禮，總統蔡英文主持儀式。預計4期完工通車後將紓解南科與中山高永康...

一秒重返日本昭和時代 台南巷弄轉角的桑原商店

台南有間日式甜點舖，可以一秒讓人重返日本昭和時代！1926至1988橫跨63年的昭和時代，深受西方文化影響、民風逐漸開放，發展出了百變迷人的昭和風格...

台南北外環道工程上梁 蔡總統：任務重中之重

總統蔡英文今天出席台南都會區北外環道路第3期新建工程鋼箱梁上梁典禮時指出，南科園區帶動周邊地區人口成長，北外環道有助紓解...

嘉縣員警關懷獨老有感 治安滿意度超高、還救了一命

嘉義縣警察局去年5月起首創運用員警勤區查察及巡邏等勤務機會，主動關懷、訪視轄內獨居老人，並適時提供防詐騙、防竊等預防犯罪...

失去雙手及聽覺 生命勇士以畫對話勤走校園散發正能量

家住台中、原是營造工程師的林宥辰，29年前在工安意外中重傷，失去雙手、聽力受損，面對重大打擊，他努力挺過傷痛，以口足作畫...

影／化作大愛！鐵警李承翰母親捐千分關廟麵給低收入戶

鐵路警察李承翰去年因公殉職，今年6月李父李增文也因心情鬱悶病逝，鐵路警察局高雄分局警友會、顧問團和志工隊等集資15萬元奠...

收交通罰單很不爽！台南新增便捷繳錢方法

收到交通違規罰款單可能不是很開心，但台南市政府新增交通違規罰鍰便民方式，讓你繳款更方便，除現行繳納管道外，即日起也得以「...

將軍漁港辦國慶焰火暖場活動 海釣改下月開放

宜蘭縣頭城大溪漁港日前發生瘋狗浪席捲釣客的死傷慘劇，台南市府原宣布將軍漁港南防波堤，部分區域開放海釣，釣客擔憂會因此影響...

雲林迎古蹟日 虎尾好戲揭序幕

雲林縣府文觀處為響應9月19日的全國古蹟日，昨天開始推出一系列響應活動，首站來到虎尾建國1村，以回到1989年的劇場式導...

爭取阿里山林鐵列世遺 嘉市林森國小發起連署

嘉義市林森國小校定課程是認識百年阿里山林業鐵路，師生在課程中發現林鐵歷史悠久，爭取列為登錄為世界遺產，四處連署簽名，希望...

漁光島籌設非動力水上活動訓練中心 練風帆玩立槳、獨木舟…

台南市府計畫在漁光島設置非動力水上活動訓練中心，正向中央爭取經費中，目前全區仍屬安平港的港埠用地，依商港法規定不能有水域...

熱門新聞

彰化二林獨居老人差點餓昏 慈濟志工探視挽回健康

今年警政署分局長班放榜 台東林志弘唯一原住民上榜

基隆暴雨成災 大武崙沙灘出現峽谷峭壁

李登輝追思告別禮拜 9月18、19日淡水交管

捷運站一堆人報案機車遭竊 結果...都是被拖吊

他8年前獲選模範警察 今再添喜事考上分局長班

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。